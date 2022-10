Camion esplode sul ponte che collega Russia e Crimea, crollate due campate

Un camion carico di carburante è esploso sul ponte di Kerch, lungo 19 chilometri, che collega la Crimea alla Russia. «Il presidente ha ordinato al primo ministro di formare una commissione governativa per stabilire le cause dell’incidente e affrontarne rapidamente le conseguenze. La commissione comprenderà anche i capi della Regione di Krasnodar e della Crimea, oltre a funzionari della Guardia Nazionale, del Servizio di Sicurezza Federale e del ministero degli Interni», ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La circolazione dei veicoli è stata sospesa.

Incredibili immagini dell’esplosione del ponte #Kerch, che collega #Russia e #Crimea.

Mykhailo Podolyak, consigliere politico del presidente Volodymyr #Zelensky, ha lasciato intendere che dietro l’attacco c’è l’Ucraina: “La Crimea, il ponte, l’inizio”, ha twittato. pic.twitter.com/xsQkq52ijZ — Dario D’Angelo (@dariodangelo91) October 8, 2022

Il resoconto del Comitato nazionale per l’antiterrorismo russo

«Un camion proveniente dalla penisola di Taman è esploso sulla parte stradale del ponte alle 6:07 di oggi, causando l’incendio di sette serbatoi di carburante di un treno diretto in Crimea», ha reso noto in una nota il Comitato nazionale per l’antiterrorismo russo. «È troppo presto per parlare di cause e conseguenze. Sono in corso i lavori per estinguere l’incendio», ha scritto su Telegram Oleg Kryuchkov, consigliere del Governo russo in Crimea. Sono parzialmente crollate, secondo quanto confermato, due campate del ponte stradale inaugurato nel 2018, che è il più lungo d’Europa. Le autorità locali hanno annunciato che entro oggi sarà istituito un servizio di traghetti attraverso lo stretto di Kerch.

Il botta e risposta tra Kyiv e Mosca

«Crimea, il ponte, l’inizio. Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che è stato rubato deve essere restituito all’Ucraina, tutto ciò che appartiene all’occupazione russa deve essere espulso», ha twittato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, suggerendo responsabilità da parte di Kyiv. Nel centro della capitale ucraina è apparso un manifesto che, in forma di enorme francobollo, celebra quanto appena accaduto. «Serve sicuramente una risposta forte e la daremo ma non c’è bisogno di correre, bisogna calcolare tutto nei minimi dettagli, ora l’importante è non cedere alle emozioni», ha detto Andrey Gurulev, membro del Comitato di difesa della Duma russa.