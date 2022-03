Camilla Semino Favro, chi è: fidanzato e film dell’attrice

Attrice italiana presente nel cast di diverse fiction e film, Camilla Semino Favro ha esordito in teatro per poi debuttare sugli schermi televisivi dal 2009: interprete di Ludovica Renda nella fiction Vostro Onore, in onda in prima serata su Rai Uno da lunedì 28 febbraio 2022, vediamo quali sono i suoi film più noti e cosa si sa del suo fidanzato.

Camilla Semino Favro: film e fiction

Nata nel 1986 a Torre del Greco ma residente a Genova durante l’adolescenza, dopo la maturità si è recata a Milano per frequentare la scuola di recitazione del Piccolo Teatro diretta da Luca Ronconi. Diplomatasi nel 2008, ha esordito subito sul palcoscenico ottenendo parti in numerose rappresentazioni tratte dalle opere di Carlo Goldoni, Federico García Lorca, William Shakespeare e Henrik Ibsen.

Il debutto sul grande schermo è invece avvenuto l’anno successivo con l’interpretazione di Claudia Moresi in Don Matteo 7 a cui ha fatto seguito quella di Silvia Murialdi nella fiction Fuoriclasse accanto a Luciana Littizzetto e Neri Marcorè.

Tra le altre serie in cui ha recitato vi sono Benvenuti a tavola – Nord vs Sud, Ris Roma 3, Altri tempi nelle vesti di Edda, Le mani dentro la città, Una grande famiglia – 20 anni prima, 1993 e Non uccidere. Nel 2022, accanto al ruolo in Vostro onore, ci sarà quello in Sopravvissuti, la fiction di Carmine Elia con Lino Guanciale in onda dal 6 marzo sempre su Rai Uno.

Per quanto riguarda invece il cinema, l’esordio di Camilla è arrivato nel 2012 con il film Diaz – Don’t Clean Up This Blood di Daniele Vicari in cui ha vestito i panni di un avvocato. Ha poi fatto parte, tra gli altri, del cast di Mia madre (2014), Amori che non sanno stare al mondo (2017) e Easy Living – La vita facile (2019).

Camilla Semino Favro: chi è il fidanzato

Per ciò che riguarda la sfera sentimentale, non è noto se attualmente Camilla sia impegnata o meno. L’attrice mantiene infatti il massimo riserbo sulla sua vita privata e, anche sui social network, non ci sono tracce di scatti insieme ad un possibile partner. Si sa però che in passato ha avuto una relazione con il cantante Michele Zarrillo (2008-2009), per il quale ha anche recitato in alcuni videoclip.

In un’intervista rilasciata a CheFare nel 2019, ha inoltre dichiarato di volere dei figli anche se questo implicherebbe sacrificare molto della sua vita professionale. “Se sei un’attrice di teatro e fai due figli, la carriera la devi mettere da parte almeno per un po’. E poi se stai con un attore è ancora più difficile, si guadagna meno e si lotta ancora di più”, ha affermato.