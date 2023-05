Camilla Ciraolo, chi è la giovane attrice che debutta nel film di Pupi Avati

Camilla Ciraolo è una giovane attrice comasca nel cast dell’ultimo film di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario, uscito in sala giovedì 4 maggio. Camilla interpreta la protagonista, Sandra, in età giovane, mentre lo stesso ruolo è affidato a Edwige Fenech per l’età più matura.

Chi è Camilla Ciraolo

Di Camilla Ciraolo sappiamo che è comasca e che il film di Avati segna il suo debutto cinematografico. L’attrice, nonostante la giovane età, è molto apprezzata e con il film appena uscito avrà possibilità di farsi conoscere da un pubblico vasto. Non ci sono molte informazioni sulla vita privata e sulla biografia dell’attrice, che nei giorni scorsi si è recata al cinema di Camerlata (Como) per la proiezione della pellicola. Un film che sta ricevendo buone recensioni e un buon riscontro di pubblico e che racconta la storia di due amici che da ragazzi formano un duo musicale che si rivela un fallimento. I due prendono strade diverse e si rincontreranno da vecchi, ma niente è rimasto uguale.

La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Il film rappresenta per il regista un viaggio nel suo passato rivissuto attraverso alcuni dettagli che ha introdotto nella pellicola, come il chiosco di gelati a Bologna che si ripresenta più volte e che rappresenta un ricordo importante per lui. Oggi quel chiosco non esiste più. «Me lo sono portato con me a Roma, dentro di me. E sogno di tornare sempre lì, di sedermi a quel tavolino», ha dichiarato il regista. La quattordicesima domenica del tempo ordinario può essere definito quasi un film autobiografico, che parla dei sogni e delle aspirazioni giovanili. Il film mette a confronto tre personaggi nel passato degli anni Ottanta che si ritrovano 40 anni dopo. Nel cast ci sono, tra gli altri, Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi e Massimo Lopez.