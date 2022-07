Cameron Diaz, la rivelazione: “Senza saperlo sono stata una trafficante di droga”

Cameron Diaz ha dichiarato di aver lavorato senza volerlo come trafficante di droga. Lo ha rivelato la settimana scorsa durante una puntata del podcast Second Life, mentre raccontava dei suoi tentativi di far decollare la propria carriera nel mondo della moda. Si era trasferita da poco a Parigi e, ricorda, l’unico ingaggio che trovò fu quello di portare dei “vestiti di scena” in una valigetta dalla Francia al Marocco.

Allora, anni ’90, Diaz si era trasferita nella capitale francese per cercare di sfondare nel mondo della moda. Nonostante i tentativi, non era riuscita a realizzare i suoi sogni e dunque aveva deciso di cercare un altro lavoro. A quel punto è stata contatta da un’agenzia di spettacolo che le ha chiesto di trasportare una valigia sigillata dalla capitale francese in Marocco, contenente dei costumi di scena per un film.

Bisognosa di denaro, Cameron Diaz ha accettato l’ingaggio senza verificare cosa vi fosse all’interno del bagaglio. Una volta atterrata in aeroporto, in Marocco, è stata fermata dalla polizia che le ha chiesto di rivelare il contenuto della valigia. A quel punto la futura attrice ha iniziato a sospettare che potesse essere stata incastrata e ha deciso di collaborare con la polizia.

L’azione le ha risparmiato una condanna di dieci anni per traffico di stupefacenti, perché effettivamente dentro la valigia c’era una partita di droga. Cameron Diaz, infatti, ha spiegato che negli anni ‘90 non c’erano tutti i controlli agli aeroporti che ci sono ora, e dunque era più facile trasportare da un paese all’altro qualcosa di illegale.

A Parigi “non ho lavorato un giorno”, ha raccontato l’attrice. “Sono stata lì un anno intero e non ho lavorato un giorno. Non riuscivo ad andare avanti. Ho avuto un solo lavoro, ma penso seriamente che stessi trasportando droga in Marocco. Giuro su Dio. Mi hanno dato una valigetta chiusa con un lucchetto, con i miei “abiti” dentro”, ha detto. Una volta in aeroporto “ho pensato: ‘Sono una ragazza bionda con gli occhi azzurri in Marocco, sono gli anni ’90, indosso jeans strappati, stivali con la zeppa e ho i capelli sciolti. Tutto ciò è davvero pericoloso”.

Fortunatamente, la vicenda si è risolta senza conseguenze per l’attrice, che da lì a pochi mesi è stata scritturata da Chris Russell per il film The Mask accanto a Jim Carrey. La nota pellicola l’ha lanciata nel mondo del cinema facendole guadagnare enorme successo.