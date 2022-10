Camera, Soumahoro con gli stivali sporchi di fango: il richiamo al Quarto Stato

Il neo deputato Aboubakar Soumahoro si è presentato per la prima volta alla Camera indossando un paio di stivali da lavoro sporchi di fango posando all’ingresso di Montecitorio col pugno alzato. L’attivista e sindacalista di origine ivoriana è stato eletto con la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Da molti anni impegnato nella lotta per il rispetto dei diritti dei braccianti, Soumahoro ha spiegato la sua scelta. «In memoria di chi è discriminato e chi ha fame».

Aboubakar Soumahoro si presenta alla Camera con stivali sporchi di fango

Porto questi stivali – simbolo delle sofferenze e speranza del Paese Reale che entra con me alla Camera per legiferare – in memoria di chi è morto di lavoro, chi è discriminato e chi ha fame. Coi piedi nel fango della realtà e lo spirito nel cielo della speranza.#noiora pic.twitter.com/If6rG4zoaH — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) October 13, 2022



Alle ultime elezioni Soumahoro è stato eletto deputato con la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Per quanto riguarda il suo gesto all’apertura dei lavori della nuova legislatura, ha chiarito i motivi su Twitter.

«Portiamo questi stivali in Parlamento, gli stessi che hanno calpestato il fango della miseria. Portiamo gli stivali della lotta nel Palazzo per rappresentare sofferenze, desideri, speranze. Per chi è sfruttato e chi ha fame. Coi piedi saldi nella realtà», ha scritto sui social il neo-deputato Avs Aboubakar Soumahoro. Nella foto a corredo, si mostra all’interno di Montecitorio con gli stivali infangati.