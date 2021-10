La Camera dice sì allo scioglimento di Forza Nuova

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità lo scioglimento di Forza Nuova. Il sì alla cancellazione del partito di estrema destra arriva dopo il via libera del Senato giunto ieri.

Con le astensioni incrociate sono passati sia il testo del centrosinistra che quello del centrodestra, riformulati proprio per consentire un pronunciamento a larghissima maggioranza.

Festeggia il Pd e il centrosinistra, ma anche Fdi ha chiarito che non avrebbe nulla in contrario rispetto allo scioglimento di Fn. Questo se il governo dovesse ritenere che ci siano gli estremi previsti dalla legge.

La storia di Forza Nuova

Forza Nuova era stato fondato nel 1997 da Roberto Fiore e nel suo statuto si dichiarava un partito neofascista e nazionalista. Apertamente antieuropeista Forza Nuova è contro le unioni gay, l’aborto e la presenza di stranieri sul territorio nazionale.

Dal 2008 Forza Nuova è presente, anche abusivamente, con proprie sedi in tutte le regioni d’Italia. Nel periodo 2003–2006 ha collaborato con il cartello di Alternativa Sociale guidato da Alessandra Mussolini. Ha poi stretto collaborazioni con la Casa delle Libertà, ma mantenendo una propria linea politica autonoma dalle restanti formazioni politiche.

L’ormai ex partito è stato talvolta criticato per le sue posizioni e per atti di violenza che hanno visto coinvolti i militanti verso i quali Forza Nuova ha espresso «totale solidarietà ai camerati arrestati». Spesso il partito è stato accusato di xenofobia ed omofobia. È stato inoltre protagonista di campagne politiche apertamente contrarie alla massoneria e più di recente alle misure sull’utilizzo del certificato COVID digitale.

Da dove nasce la mozione di scioglimento

Le mozioni di scioglimento presentate dal centrosinistra citavano il «divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista» e iniziative volte a «contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo». La proposta di scioglimento è arrivata dopo l’assalto alla Cgil del 9 ottobre, al quale hanno partecipato i leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino.

Commenta Emanuele Fiano, Pd: «È la prima volta del Parlamento, è la prima volta di una condanna unanime e di una richiesta di scioglimento anche dai banchi di Fratelli d’Italia. Si tratta di un risultato importante, che non guarda al passato ma al futuro di un paese normale, dove insieme le forze politiche rigettano ogni nostalgia fascista e ogni violenza politica. È un grande risultato».