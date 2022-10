Camera, il Partito Democratico voterà Maria Cecilia Guerra come presidente

Il Partito Democratico voterà Maria Cecilia Guerra al quarto scrutinio per l’elezione del presidente della Camera in programma alle 10:30 a Montecitorio. Un nome che Enrico Letta ha offerto, come scelta condivisa, anche alle opposizioni che però hanno fatto un’altra scelta.

L’indicazione è emersa nella riunione del gruppo dem alla Camera, incontratosi con il segretario a pochi minuti dall’inizio della seduta. «Sono molto contenta che il mio sia considerato un nome in grado di aggregare e creare condivisione. Mi fa anche piacere essere considerata l’anti Fontana», ha dichiarato la diretta interessata ai cronisti con riferimento al candidato del centrodestra (in teoria) unito.

Secondo quanto appreso da fonti dei due partiti, Azione e Italia Viva opteranno per scrivere il nome di Matteo Richetti, mentre il Movimento Cinque Stelle quello di Cafiero De Rao. Alle domande dei cronisti, il leader Giuseppe Conte aveva così risposto con una battuta: «Guerra? Noi siamo per la pace. Decidiamo ora cosa fare». Dopo aver riunito i suoi, il gruppo ha deciso di convergere su un terzo nome.

Per i partiti di opposizione, quello di indicare ognuno un proprio nome è anche un modo per fare la conta dei rispettivi voti, dopo il caso dei franchi tiratori (al contrario) che hanno portato all’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato. Il fedelissimo di Giorgia Meloni è infatti stato eletto con una ventina di voti provenienti dall’opposizione – ancora non è dato sapere da chi esattamente – dato che Forza Italia ha fatto mancare tutti i suoi eccetto quelli di Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati.

Chi è Maria Cecilia Guerra

Economista e politica italiana, Maria Cecilia Guerra è stata sottosegretaria del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Monti e viceministro del medesimo dicastero, con delega per le Pari opportunità, nel governo Letta. Dal 16 settembre 2019 è sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei governi Conte II e Draghi.

Eletta per la prima volta in Parlamento alle elezioni politiche del 2013 in quota Partito Democratico, nel 2017 ha lasciato la forza politica per aderire ad Articolo Uno di cui è diventata capogruppo. Nella tornata elettorale del 2018 si è candidata alla Camera con Liberi e Uguali senza risultare eletta. Dopo la mancata rielezione, è tornata ad insegnare Scienze delle finanze alla facoltà di Economia dell’Università di Modena. Nel 2019 si è presentata alle Elezioni europee del 2019 nella lista PD-Siamo Europei-PSE ma, nuovamente, non è stata eletta. Stesso destino alle ultime politiche del 25 settembre 2022.