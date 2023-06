Camera, Gilda Sportiello allatta il figlio neonato: è la prima volta nella storia in Aula

Il piccolo Federico, di appena due mesi, è appena entrato nella storia del Parlamento italiano. Lui, figlio dei deputati del Movimento 5 Stelle Gilda Sportiello e Riccardo Ricciardi, è infatti il primo neonato a essere allattato all’interno dell’Aula della Camera. Si tratta della prima volta in tutta la storia parlamentare italiana. La mamma, la deputata del M5s, educatrice e portavoce del partito, esulta: «Si compie un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il Paese e per tutte le donne». Per lei è stata sistemata una postazione nell’ultima fila superiore dell’emiciclo. La giunta per il Regolamento ha deciso, nei giorni scorsi, di consentire alle deputate mamme di partecipare ai lavori con i bimbi appena nati e di allattarli in Aula fino al compimento di un anno.

Giorgio Mulè accoglie Federico: «Auguri di una lunga vita»

L’ingresso in Aula del piccolo Federico è stato festeggiato con un applauso e con le parole del vice presidente della Camera, Giorgio Mulè. Quest’ultimo, infatti, gli ha voluto riservare un caloroso benvenuto a Montecitorio: «Finalmente abbiamo trovato il modo di lavorare in perfetto silenzio. Dal momento che da questa seduta fa il suo esordio in aula il piccolo Federico, figlio della collega, Gilda Sportiello che, per la prima volta, con l’unità dei gruppi, è qui con noi. Auguri di una lunga, libera e serena vita a Federico».

Sportiello: «Nessuna mamma dovrà interrompere l’allattamento per tornare al lavoro»

«Da oggi in avanti, se le massime istituzioni italiane permettono alle lavoratrici di allattare sul posto di lavoro, a nessuna donna, qualsiasi sia la sua professione, potrà più essere negato questo diritto», ha dichiarato invece Gilda Sportiello. «Nessuna mamma dovrà più essere costretta a interrompere l’allattamento per tornare al lavoro. È fondamentale che questa resti solo ed esclusivamente una scelta della donna». E per il Movimento 5 Stelle «questo è veramente un giorno molto importante, per la storia della Camera. Diamo il bentornato a Gilda Sportiello, che rientra dal periodo di maternità, e il benvenuto al piccolo Federico, il primo bimbo a fare ingresso in Parlamento nel corso dei lavori, per consentirne l’allattamento. La Camera dimostra che è possibile mettere le mamme nelle condizioni di conciliare lavoro e maternità. Non possiamo più permetterci di mettere le donne davanti alla crudele scelta tra allattamento e ritorno al lavoro. Oggi siamo d’esempio a tanti datori di lavoro, pubblici e privati, e a tutto il Paese. Rappresentiamo la speranza di tantissime donne».