Camera dei deputati, le mamme potranno allattare i figli in Aula

Alla Camera dei deputati le mamme potranno procedere con l’allattamento se i loro figli ne hanno bisogno. A dirlo è la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, che ha anche fatto allestire le file più in alto dell’emiciclo per garantire anche un po’ di privacy. Le ultime file restano sempre vuote per via del recente taglio dei parlamentari, avviato in questa legislatura. Questa possibilità è valida finché il bambino non compie un anno. In ogni caso, ci sarà una tribuna riservata.

Camera dei deputati, le mamme possono procedere con l’allattamento in Aula

La legge non era semplicissima, perché doveva fornire una deroga al regolamento per cui «(…) nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto introdursi nell’Aula dove siedono i suoi membri». Infatti, i neonati – legalmente parlando – sarebbero estranei all’attività politica delle mamme. Il buon senso ha però prevalso sul legalese, permettendo così alle mamme deputate di accedere a questo servizio importante. Infatti, in questo modo si evita anche che la deputata debba rinunciare alla vita politica solo per poter allattare il figlio.

La Giunta ha tenuto a specificare che l’allattamento si potrà fare: «in apposite postazioni collocate nell’ultima fila superiore dell’emiciclo ovvero in una tribuna riservata, previamente e appositamente individuata dal Collegio dei Questori».

La reazione delle mamme in politica

Al momento, non ci sono dichiarazioni in merito alla novità. Quello che è certo è che ora alla Camera dei Deputati le mamme che fanno politica potranno avere un sostegno in più, dato che non dovranno mandar via i neonati o cercare altre soluzioni solo perché il piccolo ha bisogno di essere allattato.

In più, l’ente ha garantito sulla privacy, quindi la mamma potrà seguire l’attività parlamentare come al solito e votare in base al mandato ricevuto dagli elettori dopo l’ultima tornata.