Cambridge Analytica, per lo scandalo dei dati violati Meta pagherà 725 milioni

Il gruppo Meta, proprietario di Facebook, Instagram e Whatsapp, ha detto sì all’accordo per pagare 725 milioni di dollari e chiudere il procedimento nei propri confronti per la violazione dei dati personali degli utenti. Sarà il risarcimento più alto di sempre per risolvere una class action. I fatti risalgono al 2018, quando è stato aperto il procedimento giudiziario dopo lo scandalo Cambridge Analytica, con cui si accusava Facebook di aver consentito a terze parti di accedere a decine di milioni di dati personali di utenti iscritti al social. Adesso manca solo l’ufficialità, ma il risarcimento sarà da record.

La difesa di Zuckerberg: Meta non ammette il torto

Tuttavia, Meta continua a difendersi e a non ammettere di aver sbagliato. Per la società guidata da Mark Zuckerberg la chiusura della class action con quello che sarà di fatto il risarcimento più alto della storia per casi simili servirà ad andare incontro «al miglior interesse della nostra community e degli azionisti». Questo perché Meta continua a sostenere di avere «rinnovato il nostro approccio alla privacy e implementato un programma completo per tutelarla». Il primo ricorso della società era stato respinto dal giudice distrettuale Vince Chhabria. L’accusa ha sempre sostenuto che Facebook facesse credere agli utenti di avere il controllo dei propri dati mentre in realtà questi venivano venduti a terze parti, con finalità di vario tipo.

Facebook aveva già pagato oltre 100 milioni

Poco dopo l’esplosione del caso, però, Meta aveva già chiuso la Cambridge Analytica e pagato diversi risarcimenti. Il primo è stato di 5 milioni di dollari, per risolvere l’indagine sulle pratiche scorrete con la Federal Trade Commission americana. Il secondo, invece, è costato molto di più: 100 milioni di dollari da pagare alla Securities and Exchange Commission, cioè l’ente che supervisiona gli scambi in Borsa. In questo caso si parla sempre di dati personali, ma il danno sarebbe stato fatto agli investitori e l’indagine del procuratore generale di Washington risulta ancora aperta.