Cambio tutto! stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Valentina Lodovini è protagonista di Cambio tutto!, commedia del 2020 in prima visione stasera 23 marzo alle 21.40 su Canale 5. La trama si concentra su una 40enne che non è per nulla contenta della sua vita. Un giorno, dopo l’ennesimo esaurimento, si reca da un terapeuta per trovare una soluzione, finendo persino per cambiare carattere. Nel cast anche Dino Abbrescia, Andrea Pisani e Neri Marcorè. Alla regia invece c’è Guido Chiesa, già dietro la macchina da presa di Belli di papà e Ti presento Sofia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Cambio tutto!, trama e cast del film stasera 23 marzo 2023 su Canale 5

Protagonista della storia è Giulia (Valentina Lodovini), una donna di 40 anni dal carattere tranquillo che vive senza alcuna gioia o soddisfazione. Attorno a lei, non solo a casa ma anche a lavoro, si abbattono continue offese e provocazioni. Il compagno Raf (Dino Abbrescia), un pittore squattrinato e vagabondo, trascorre le sue giornate più nell’ozio che nel tentativo di creare un’opera rivoluzionaria. Il giovane e scontroso Valerio (Andrea Pisani), suo capo in ufficio, non perde occasione per infierire sulla sua operosità e sulla sua età in triste avanzamento. È inoltre costretta a collaborare con una giovane di 20 anni, Ludo (Valeria Perri), più interessata a diventare un’influencer che perseguire la sua carriera. Se con famiglia e colleghi non va alla grande, non può dirsi più fortunata nelle amicizie. La sua migliore amica è concentrata esclusivamente su se stessa, fregandosene dei problemi degli altri.

Ogni giornata è dunque una goccia in più nel suo vaso di insoddisfazione, che un giorno la porta ad un crollo nervoso e all’esasperazione. Decide pertanto di rivolgersi a un counselor olistico (Neri Marcorè), terapeuta che ha la fama di guarire chiunque grazie a pochi e semplici consigli. Pur riluttante, Giulia accetta la nuova sfida, scoprendo che il risultato supera di gran lunga le sue più rosee aspettative. A 40 anni infatti si ritrova a mutare completamente carattere, iniziando a rispondere a tono alle provocazioni senza più fregarsene del giudizio altrui. La sua nuova vita senza filtri però sarà portatrice di grattacapi nuovi e più pericolosi.

Cambio tutto!, qualche curiosità sul film stasera 23 marzo 2023 su Canale 5

La commedia di Guido Chiesa è remake italiano di Una mujer sin filtro (letteralmente, Una moglie senza filtro), film messicano del 2018 di Luis Eduardo Reyes. Quest’ultimo è a sua volta un adattamento della produzione cilena Sin Filtro di Diego Ayala, regista sudamericano che ha collaborato con Chiesa per la stesura di Cambio tutto!. Nel cast, accanto a Valentina Lodovini e Dino Abbrescia, compare anche Andrea Pisani, star del web in quanto membro dei PanPers con Luca Peracino. Il duo di cabarettisti e attori, che debuttò di fronte al grande pubblico grazie a Colorado, aveva debuttato al cinema nel 2013 con Fuga di cervelli. Per Pisani si tratta della seconda collaborazione con Chiesa dopo Belli di papà. Inizialmente previsto per il cinema a marzo 2020, Cambio tutto! è sbarcato direttamente in streaming su Amazon Prime Video a seguito del blocco per la pandemia da Covid-19.