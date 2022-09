L’odissea burocratica per votare di chi ha cambiato residenza

I sondaggi stimano un’astensione record, intorno al 30-35 per cento. Significa che 16 milioni di persone aventi diritto non andranno alle urne, il 25 settembre. Tutte disilluse dalla politica o peggio ancora disinteressate? Fino a un certo punto. Perché, se da una parte si parla tanto di minaccia per la democrazia, dall’altra sembra che sia il “sistema” a volte a non volere che ognuno esprima la sua preferenza. È il caso degli studenti fuori sede, per esempio. Ma non solo: pure nell’eventualità di spostamento della residenza da un Comune all’altro si può andare incontro a un’Odissea burocratica in grado di precludere il diritto del voto. Non succede in chissà quali sperduti paesini, ma pure nell’efficiente (sulla carta) Milano. Dove un avvocato partner di un noto studio legale, Massimiliano Masnada, ha combattuto, senza riuscire a spuntarla, con la farraginosità delle nostre leggi.

Così difficile votare nel proprio domicilio o per corrispondenza?

La storia è questa: l’uomo ha trasferito da nove mesi la sua residenza e quella della sua famiglia da Roma a Milano. Un tempo da gravidanza, ma il Comune non è riuscito a partorire l’iscrizione nelle liste elettorali corrette. In sostanza, se vorrà partecipare alla chiamata elettorale dovrà presentarsi a Roma, la sua vecchia città di appartenenza. «Già è grave che nel 2022 un cittadino italiano per votare debba fare come avveniva nell’Italia degli Anni 50 e non può farlo nel proprio domicilio o per corrispondenza. Ma che addirittura ci siano sistemi informatici all’interno della stessa amministrazione comunale che non si parlano (per cui, sono residente a tutti gli effetti a Milano ma non appartengo alle liste elettorali del comune) oppure che ci siano funzionari incapaci e nullafacenti che non siano stati in grado, dopo 9 mesi, di trasferire il mio nominativo dalle liste elettorali di Roma a quelle di Milano, lo trovo ridicolo e vergognoso per un Paese civile», si è sfogato il malcapitato protagonista della vicenda, che ha voluto condividere la sua frustrazione con Tag43.

Un problema che riguarda diverse persone: uffici elettorali pieni

E non si tratta di un episodio isolato, anzi. Perché all’ufficio elettorale, in 30 minuti di attesa, almeno altre 15 persone si sono presentate a reclamare per lo stesso problema, provenienti da Comuni diversi, non solo dalla Capitale. Un problema diffuso che potrebbe condizionare, nel suo piccolo, l’esito elettorale. Il Comune di Milano però ha ammesso di poterci fare ben poco: l’iscrizione nelle liste elettorali sarà effettuata infatti dopo le elezioni politiche, con la prima revisione delle liste. Del resto, hanno spiegato i funzionari, «la normativa statale in materia elettorale è molto complessa, e nello stesso tempo molto rigida, tale da non consentire ulteriori modifiche a ridosso della data del voto. Il principio è semplice: se Roma non cancella un nome dalle liste elettorali, Milano non lo può iscrivere. Non è ammessa la duplice iscrizione elettorale». A quando un’evoluzione seria che permetta finalmente di votare anche in Italia come fossimo nel 2022 e non nel 1948?