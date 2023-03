Cambio moglie stasera su Nove: format e concorrenti della prima puntata

Sbarca su Nove Cambio moglie, un reality show che si presenta anche come esperimento sociale. Stasera 5 marzo alle 21.30 andrà in onda il primo degli otto episodi in cui 16 coppie decideranno di sciogliersi per una settimana, con le rispettive donne che andranno a vivere in un’altra casa. In sette giorni proveranno a dare un’impronta diversa e personale, cercando di operare cambiamenti basando sulle regole che ognuna vorrà lasciare all’altra. Al termine della settimana, le due coppie si incontreranno per discutere l’accaduto oltre a sensazioni positive e negative. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente oppure sulla piattaforma Discovery+.

Cambio moglie, le anticipazioni del reality stasera 5 marzo 2023 su Nove

Il format della trasmissione vedrà, ogni settimana, la presenza di due coppie sposate. All’inizio, le due mogli cambieranno famiglia, inserendosi in un ambiente molto diverso da quello cui sono abituate a frequentare. Nei primi due giorni dovranno sottostare alle regole ricevute l’una dall’altra, prima di poter iniziare a dare al nucleo familiare la propria impronta personale. L’esperimento sociale, come si definisce Cambio moglie, si protrarrà per una settimana, al termine della quale si ritornerà alla normalità. Prima di riprendere la solita routine, le due coppie si incontreranno per scambiare pareri, apprezzamenti oppure dispiaceri. Ci saranno momenti toccanti e commoventi, ma anche attimi accesi e rissosi, senza tralasciare le risate. Obiettivo principale del reality show è infatti quello di far capire l’importanza della vita e dei sentimenti in una coppia molto spesso tralasciate per colpa dell’abitudine.

L'unica cosa uguale per entrambe in questo video è solo lo stupore 😂#CambioMoglie – domenica sera alle 21:25 in prima TV sul #NOVE pic.twitter.com/yGDH7riP9l — NOVE (@nove) March 2, 2023

I primi protagonisti di Cambio moglie saranno una coppia di eterni Peter Pan e una famiglia in cui le regole risultano fin troppo invasive. Seguirà poi l’incontro-scontro fra due food trucker che amano l’indipendenza e una coppia di cake designer che fanno della pulizia il loro carattere principale. E ancora, una mamma che trascura se stessa per favorire marito e figli farà l’ingresso in una famiglia sempre in viaggio in camper e alle prese con sport estremi. Singolare la puntata che vedrà una coppia che ama lo stile posh condividere spazi e momenti con due allevatori di bestiame. Cambio moglie coinvolgerà poi una famiglia alternativa che ama libertà e natura, in cui entrerà una cantante che è abituata a sentirsi una diva. Altra situazione interessante sarà quella di una mamma super attenta che gestisce un’agenzia funebre che si scambierà con una donna che vive nei vizi e non ha mai mostrato amore per il figlio.