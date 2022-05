Perché Caltagirone ha lasciato il Cda di Generali?

Francesco Gaetano Caltagirone si è dimesso dal board delle Generali con effetto immediato. Lo riferisce un comunicato della compagnia venerdì 27 maggio, precisando che le motivazioni della scelta dell’imprenditore romano non sono state rese note. Si tratta della seconda mossa del genere di Caltagirone dopo le dimissioni dal precedente Cda, rinnovato dal voto dei soci in aprile. Una decisione che ha sorpreso tutti, in primis i suo avversari. Due le possibili interpretazioni: Caltagirone, mai domo nonostante la sconfitta in assemblea, vuole avere le mani libere per tornare all’attacco. L’altra, decisamente più intrigante, racconta di un passo indietro in vista di una possibile ripresa dei rapporti con Mediobanca, propedeutica a una sorta di nuova Yalta del capitalismo italiano destinata a ridisegnarne i contorni. Nuove clamorose alleanze, nemici di ieri che possono diventare gli amici di domani, ribaltoni? La sola cosa chiara è che l’eventuale riassetto del sistema avrebbe come protagonisti, oltre al costruttore romano, Leonardo Del Vecchio che in piazzetta Cuccia, complici gli stretti paletti della Bce e nonostante il suo 20 per cento, al momento non tocca palla. Lo stesso istituto guidato da Alberto Nagel. E, magari in una seconda fase, Banca Intesa che per ora resta a guardare la partita, spettatore interessato.

Caltagirone lascia dopo gli scontri su Donnet

Caltagirone, a oggi, direttamente o attraverso società a lui riconducibili detiene una quota del capitale delle Generali pari al 9,95 per cento. Il consiglio di amministrazione – sottolinea il Leone nel suo comunicato – sarà convocato nei prossimi giorni per ogni conseguente decisione in merito alla sua sostituzione. Per la quale si fa il nome di Roberta Neri, ex ad di Enav e cfo di Acea, che già nella battaglia triestina faceva parte della lista targata Caltagirone.

La mossa a sorpresa giunge al termine di una fase molto tesa seguita al voto dell’assemblea dei soci che il 29 aprile scorso aveva confermato Philippe Donnet come amministratore delegato e eletto Andrea Sironi come presidente, sancendo la vittoria della lista presentata dal Cda uscente sostenuta da Mediobanca. La lista di Caltagirone, sostenuta da Leonardo Del Vecchio e dalla famiglia Benetton e che proponeva Claudio Costamagna come presidente e Luciano Cirinà come amministratore delegato era stata sconfitta, ma l’editore del Messaggero e costruttore era andato a sedersi in una delle tre poltrone riservate alla minoranza.

La posizione dei Benetton e il loro rapporto con Piazzetta Cuccia

La convivenza si era fin dall’inizio dimostrata difficile. Caltagirone aveva espresso voto contrario, nella prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione post assemblea, alla conferma di Donnet come Ceo e nuovi attriti erano emersi sulla definizione dei comitati, nella cui composizione a oggi non c’è alcun rappresentanze delle minoranze, che si erano rifiutate di farne parte sfilandosi dopo nuovi scontri in consiglio. Tra gli addetti ai lavori qualcuno avanza ancora l’ipotesi che Caltagirone, che di Generali è stato vicepresidente per quasi 12 anni, dall’aprile 2010 al gennaio scorso, avrebbe intenzione assieme a Del Vecchio di portare la battaglia direttamente nell’assemblea di Mediobanca, principale azionista di Generali, per espugnare Piazzetta Cuccia e da Milano influenzare direttamente le strategie del Leone di Trieste. Ma è chiaro che quella milanese è la partita di Del Vecchio, e che per partecipazione e investimento Caltagirone ha un ruolo secondario. In ogni caso il voto per il rinnovo del Cda di Mediobanca è previsto per il 2023, ma intanto uno dei protagonisti della battaglia di Trieste, ovvero i Benetton che all’ultimo si sono schierati con gli oppositori di Donnet, come anticipato da Tag43, hanno già fatto sapere per vie riservate che non saranno della partita. Mediobanca è advisor di Treviso nell’Opa su Atlantia, e con il gruppo di Ponzano Veneto, che ne è oltretutto azionista al 2 per cento, intrattiene da sempre importanti rapporti finanziari.