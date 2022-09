Chi è Calogero Pisano, il candidato della Meloni che lodava Hitler e Putin

Hai voglia a provare a darti una ripulita, tranquillizzare le cancellerie di mezza Europa, assicurare che sceglierai una classe dirigente all’altezza in caso di vittoria alle urne. Giorgia Meloni, che già ogni tanto scivola di suo in campagna elettorale, dovrebbe guardarsi dai candidati del suo partito, Fratelli d’Italia. Per esempio Calogero Pisano, il segretario provinciale di Fdi ad Agrigento. È l’uomo scelto per il collegio uninominale della Camera e ha buone possibilità di essere eletto.

Il problema è che è inciampato, tanto per cambiare, sulla “matrice”, quella che la stessa Meloni diceva di non conoscere quando si parlava dell’assalto alla sede romana della Cgil. Era fascista quella matrice, forse pure filo nazista, un po’ come le sparate di Pisano. Repubblica l’ha pizzicato sulla sua pagina Facebook, nel 2014, mentre scriveva, a proposito dello slogan “l’Italia sopra a tutto”, durante un comizio: «Mi ricorda quello di un grande statista di 70 anni fa». Il riferimento in effetti era alla riedizione del “Deutschland über alles” dell’inno tedesco, che veniva usata come parola d’ordine suprematista e ariana dai nazisti. Qualcuno nei commenti si era confuso con con Benito Mussolini, ma Pisano rispondeva: «Io parlo di un tedesco». E quindi di Adolf Hitler.

L’indignazione quando hanno imbrattato i manifesti della Meloni

E pensare che, ironia della sorte, quando a fine agosto, in piena campagna elettorale, qualcuno ha imbrattato i manifesti della Meloni con dei baffetti che ricordavano quelli del Fuhrer, Pisano scriveva indignato: «È un atto vigliacco che è la conseguenza del clima di odio messo in atto da certi personaggi della sinistra evidentemente nervosi perché consapevoli di perdere le imminenti elezioni. Un episodio che va ad aggiungersi a quelli verificatisi in altre parti d’Italia e alle violenza verbale perpetrata sui social da alcuni esponenti politici. Esprimiamo vicinanza al nostro presidente Giorgia Meloni e andiamo avanti con la campagna elettorale, forti dei nostri temi e del nostro programma, senza alcuna paura e convinti di avere la solidarietà ed il consenso degli italiani».

La posizione pro Putin: avrà cambiato idea almeno qui?

Non c’era solo il fascino per il Terzo Reich, ma pure per la Russia, ben prima dell’invasione dell’Ucraina. Anche il politico siciliano, come la maggior parte di Fratelli d’Italia, diceva: «Io sto con Vladimir Putin». Qui forse dovrà raddrizzare il tiro, vista la posizione più atlantista della Meloni. E su Hitler chissà. Resta da sperare che Pisano nel frattempo abbiamo cambiato idea. Come si evince dalle foto sui social, in otto anni ha vissuto una netta trasformazione fisica: magari anche a livello concettuale avrà mutato qualcosa.