Call My Agent Italia arriva su Sky: quando esce, cast e trama

Call My Agent Italia arriverà presto su Sky. Oggi, 22 dicembre, arriva il trailer della versione nostrana della fortunatissima serie Tv francese. Ogni venerdì, gli spettatori che hanno un abbonamento su questa piattaforma o su Now potranno trovare due nuovi episodi.

Call My Agent Italia quando esce e cast

Call my Agent Italia quando esce? Il prossimo 20 gennaio. In totale gli episodi saranno sei e la produzione punta su un cast stellare. Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti sono solo alcuni di questi nomi, ma ce ne sono tantissimi. I protagonisti della vicenda saranno interpretati da Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Poi, ci sono Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto, Kaze ed Emanuela Fanelli.

Insomma, il cast non è assolutamente da poco e garantisce grandi risate. Qual è la trama e perché la versione francese Dix Pour Cent sta facendo incetta di utenti su Netflix?

Trama

L’ambientazione è un’agenzia di spettacolo di dimensioni importanti. I soci fanno di tutto per accaparrarsi i talenti migliori e per seguire quelli che hanno già scritturato. Poi ci sono le nuove promesse, che cercano di trovare la loro strada nel mondo dello spettacolo. Infine, ci sono le star affermate, che devono conciliare lavoro e vita privata. Gli equivoci non mancheranno, così come le scene divertenti e comiche tipiche del panorama francese.

L’italianità è data dai grandi volti presenti e non si tratta di soli attori di grande spessore, come Cortellesi e Favino. C’è anche Paolo Sorrentino, che lascia il suo ruolo di regista per passare dall’altra parte della videocamera. Poi, ci sono le criticità del mondo dello spettacolo, non sempre rosa e fiori come sembra ai non addetti ai lavori.