California, inondazioni e allagamenti: evacuata la località dei vip

«Negli ultimi 30 giorni su Montecito sono caduti tra i 30 e 50 cm di pioggia a seconda dei luoghi, ben oltre la nostra media annuale di 43 cm (…). Questa pioggia cumulativa espone la comunità a maggiori rischi di inondazioni e colate di fango». Così i vigili del fuoco di Montecito spiegano quanto sta avvenendo in California tra inondazioni e allagamenti. «Andate via ora! Questa è una situazione in rapida evoluzione. Si prega di prestare molta attenzione agli avvisi di emergenza» si legge sul sito web dei vigili del fuoco.

California, inondazioni e allagamenti

Tra i vip che sarebbero di Montecito ci sarebbero Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, ma anche Harry e Meghan, che sarebbero ospitati nella località californiana. La cittadina è stata a rischio frana. Montecito è stata poi evacuata per gli oltre 20 centimetri di pioggia che sarebbero caduti in 24 ore. Tra gli altri personaggi famosi che risiedono in questa zona ci sono: Rob Lowe, Larry David, Gwyneth Paltrow e Katy Perry. La città si trova proprio sotto a delle montagne e la vegetazione è in parte scomparsa in seguito a un incendio avvenuto 5 anni fa.

A Santa Cruz, a San Francisco, un molo è stato distrutto dopo le forti tempeste, che avrebbero provocato più di 12 morti. Infine, oltre 30 mila abitanti sarebbero stati evacuati. Il servizio meteorologico americano NWS ha diramato degli allarmi per il rischio di inondazioni da parte della California.

Cosa succede

«Due grandi episodi di pioggia e neve sono attesi in California uno dopo l’altro nei prossimi due giorni» spiegano dal servizio metereologico. «Ci aspettiamo che il peggio debba ancora arrivare» ha commentato il governatore della California Gavin Newsom.

Joe Biden ha dichiarato ieri, 9 dicembre, lo stato di emergenza per poter facilitare l’assistenza alla California. Secondo il sito Power Outage, più di 90 mila case sarebbero senza elettricità per via della tempesta.