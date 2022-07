California, brucia da giorni il parco Yosemite: a rischio 500 sequoie secolari

Lo Yosemite National Park, uno dei più celebri parchi naturali al mondo che si trova in California, sta bruciando ormai dallo scorso giovedì. Le fiamme hanno avvolto la parte meridionale e, nonostante gli interventi delle forze dell’ordine americane, si sono propagate ancora durante il weekend. Ora hanno quasi raggiunto il Mariposa Grove, una delle zone più suggestive dell’area, dove si trovano oltre 500 sequoie giganti, gli alberi più grandi del mondo. La vicenda dello Yosemite National Park sta catturando l’attenzione di ogni parte del mondo e si teme di perdere quello che è un vero e proprio patrimonio naturale.

L’incendio di Washburn: oltre 1.190 ettari di parco in fumo

Tutto è partito lo scorso giovedì a Washburn, zona all’interno del parco nazionale Yosemite, in California. Si tratta della parte più a sud dell’area naturale, che lentamente ha visto l’avanzata delle fiamme nonostante l’impegno dei vigili del fuoco. In poche ore l’incendio è diventato sempre più vasto e si stima che ad oggi, dopo un rogo che dura da oltre quattro giorni, la superficie bruciata sia di oltre 1.190 ettari. Il picco si è generato venerdì, quando il fuoco ha raggiunto anche Wawona e sono state evacuate oltre 1.600 persone, praticamente tutti turisti e membri dello staff del parco, dal campeggio locale.

Le sequoie a rischio

Ma non è finita. All’interno dello Yosemite National Park risiede un’area, il Mariposa Grove, in cui sono ospitate circa 500 sequoie giganti secolari. Si tratta di esemplari dell’albero più grande del mondo, che adesso rischiano di sparire dopo aver vissuto per vari secoli. Le sequoie, originarie del Nevada, possono vivere addirittura fino a 3mila anni e sono alberi maestosi, che portano con sé la storia della Terra stessa. Nel 1864 fu il presidente Lincoln a firmare la legge che ad oggi ancora protegge l’area, permettendo alla Yosemite Valley di essere utilizzata per uso pubblico, resort e ricreazione. La portavoce dei vigili del fuoco del parco, Nancy Philippe, ha spiegato che ancora le fiamme non hanno intaccato alcuna sequoia e che si sta lavorando per aumentare l’umidità del terreno in modo tale da impedire il passaggio del fuoco.

