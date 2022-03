California, corpo mummificato trovato nel centro congressi di Oakland

Macabra scoperta in uno storico centro congressi di Oakland, in California. Gli addetti alla ristrutturazione dell’Henry J Kaiser Convention Center hanno trovato un corpo mummificato in un’intercapedine tra le mura. Difficile identificare la vittima, che per gli agenti è un uomo adulto, o avere informazioni più dettagliate circa etnia ed età. Ancora da chiarire le cause del decesso che potrebbe essere conseguenza di uno sfortunato incidente. Per lo sceriffo della contea, però, «qualsiasi pista è possibile».

Il corpo mummificato si trova nel centro congressi di Oakland da almeno tre anni

Gli operai edili hanno rinvenuto il corpo dietro un muro a secco, in un’intercapedine di poco meno di 40 centimetri nel livello più alto dell’auditorium. «Le prove biologiche indicano che la vittima potrebbe essere deceduta vicino alla parte superiore dell’intercapedine», ha dichiarato il tenente Frederick Shavies di Oakland. «Nel tempo, anche a seguito della decomposizione, il corpo sarebbe lentamente scivolato verso il fondo della cavità». Secondo la polizia della California, il decesso sarebbe avvenuto fra i tre e i cinque anni fa. Le indagini sono ancora in corso, ma il processo di identificazione potrebbe essere più lungo del previsto. I primi dati hanno consentito di affermare che si tratta di un uomo adulto, ma per l’età e l’etnia occorreranno studi più approfonditi. L’autopsia del medico legale, unita al database delle impronte digitali, potrebbe poi aiutare a dare un nome alla vittima.

Ignota anche la causa del decesso, gli inquirenti però sospettano si sia trattato di un incidente. «Non abbiamo riscontrato traumi evidenti o innaturali», ha proseguito Shavies. «Inoltre né mani né piedi della vittima presentano segni di corde o altri strumenti di costrizione». La polizia ritiene dunque che la vittima sia caduta per errore nella cavità e sia morta per asfissia dovuta al piccolo spazio a disposizione. Impossibile però al momento escludere qualsiasi pista, anche quella dell’omicidio. «Potrebbe anche essere stato messo lì da qualcuno, per quel che sappiamo», ha concluso il tenente. «Dio solo conosce la verità».

Il centro congressi di Oakland è chiuso dal 2005

Come riporta la Cbs, l’Henry J Kaiser Convention Center si trova nell’area centrale di Oakland. Inaugurato nel 1914, l’auditorium della California ha ospitato anche importanti concerti musicali con esibizioni di Elvis Presley e Grateful Dead, oltre ad alcuni discorsi di Martin Luther King. Dopo quasi un secolo di attività, il centro è stato chiuso nel 2005 per l’impossibilità di sostenere i costi di manutenzione e mantenimento. Per 10 anni è rimasto in completo abbandono, ma nel 2015 il consiglio comunale di Okland ha firmato un accordo con Orton Development per dare una nuova vita all’edificio. La ristrutturazione sarebbe dovuta partire nel 2020, ma è stata poi rimandata a lungo con lo scoppio della pandemia. In futuro sarà un centro per lo spettacolo e un’area commerciale.