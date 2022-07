Califano. Tutto in un tempo piccolo stasera su Rai2: i temi del documentario

La grande musica approda su Rai2. Stasera 1 luglio alle 21,20 andrà in onda Califano. Tutto in un tempo piccolo, documentario di Massimo Cinque e Roberto Cipullo. Il grande Franco, icona della musica e della romanità nel XX secolo, riapparirà così con i suoi brani più celebri che ne hanno segnato la carriera, da Un’estate fa a Tutto il resto è noia. A seguire, in seconda serata, spazio per Queen Amanda, progetto che racconterà la vita e le opere di Amanda Lear, diva francese nota per essere stata musa si Salvador Dalì. La visione sarà disponibile, per entrambi i doc, anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Califano. Tutto in un tempo piccolo, temi e ospiti del documentario stasera 1 luglio 2022 su Rai2

Si partirà alle 21,20 con Califano. Tutto in un mondo piccolo. Produzione di Rai Documentari, renderà omaggio al celebre Califfo, per anni simbolo di una vita sempre al limite nel cuore dei Roma. Nato su un volo diretto a Tripoli, ha tracciato le linee guida per una generazione nel Novecento italiano. Poeta e filosofo oltre che cantautore, con la sua energia e grinta ha saputo attirare su di sé l’attenzione e l’amore del suo pubblico, entrando di diritto nella cerchia degli artisti più amati nel Belpaese. Fra vita privata e carriera sul palcoscenico, il documentario permetterà di ascoltare alcuni dei pezzi più emblematici di Califano. Come dimenticare Tutto il resto è noia o La mia libertà fino ad arrivare a Roma è nuda e La nevicata del ’56. Nel corso della narrazione interverranno Giuseppe Cruciani e Carolina Rey, che ne reinterpreterà le canzoni con il commento musicale di Alberto Laurenti.

Dopo Califano, Rai2 dedicherà uno spazio a Queen Amanda, documentario sulla grande Amanda Lear. L’opera monografica racconterà, in prima tv, la vita e la carriera della poliedrica artista francese naturalizzata britannica che si divise fra musica, recitazione e pittura. Vittima di fake news (di lei si disse fosse nata uomo parlando di foto ritoccate per la rivista Playboy nel 1978), ha avuto modo di entrare in contatto con i più grandi del suo tempo. Da Salvador Dalì, per cui è stata musa ispiratrice, a David Bowie, con cui intrecciò una relazione d’amore di due anni.