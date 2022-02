Calibro 35 chi sono: il gruppo che oggi duetta con Rkomi per la serata cover a Sanremo 2022

I Calibro 35 sono un noto gruppo italiano. Nel 2022 salgono sul palco dell’Ariston per duettare con l’artista Rkomi, in occasione della serata dedicata alle cover al Festival di Sanremo. Ma chi sono i Calibro 35? Scopriamolo insieme.

Chi sono i Calibro 35: componenti del gruppo

La band dei Calibro 35 è nata nel 2008 per volontà di alcuni musicisti che in comune avevano la passione per le colonne sonore italiane di film polizieschi degli anni Sessanta e Settanta. I componenti del gruppo sono il tastierista Enrico Gabrielli (ex Afterhours), il chitarrista Massimo Martellotta (in passato anche con Stewart Copeland), il batterista Fabio Rondanini (che ha lavorato anche con Niccolò Fabi), il bassista Luca Cavina (collaboratore di Beatrice Antolini) e Tommaso Colliva che si occupa della produzione.

Il loro primo album è stato rilasciato nel 2008 e s’intitola proprio Calibro 35. Si tratta di un disco in cui ci sono cover di vario genere e brani inediti. Si può dire che la band proponga della musica più di nicchia, che ha comunque conquistato l’apprezzamento di molti fan, sia in Italia che all’estero.

Nel frattempo i Calibro 35 hanno collaborato con il cinema. In particolare, hanno creato la colonna sonora del film Said, e hanno viaggiato negli Stati Uniti per il loro primo tour. Hanno suonato in club importanti di Los Angeles e New York, diventando celebri. In breve hanno infatti inciso il secondo disco: Ritornano quelli di…Calibro 35. L’album è stato stampato anche nel Regno Unito e negli USA, valendo alla band l’apertura del concerto dei Muse.

Sono anche, negli anni, apparsi in televisione. Nell’ottobre del 2012 sono stati resident band in Volo in diretta di Fabio Volo, su Rai Tre. Per poi, negli ultimi anni, lavorare alla realizzazione di musiche per sponsorizzazioni e trasmissioni su Radio Uno. Non hanno però smesso di produrre le loro canzoni. L’ultimo album firmato dalla band infatti è uscito nel 2020 e si intitola Momentum.