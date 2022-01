Calendario uscite gennaio 2022 su Netflix

Quali sono i titoli in arrivo su Netflix a gennaio 2022? Ecco una breve guida con le nuove uscite del mese, dalle serie TV ai film.

Nuove uscite gennaio 2022 su Netflix

Gennaio 2022 si prospetta come un mese pieno di sorprese per gli abbonati a Netflix. Ecco dunque una breve lista dei titoli che amplieranno il catalogo del colosso dello streming.

Per quanto riguarda le serie TV, il primo dell’anno si apre con il rilascio di ben sei nuovi contenuti. Si tratta di “Incastrati”, la serie di Ficarra e Picone, “Operazione amore”, giunta alla terza stagione, e al seso capitolo di “Superstore”. Ma parliamo anche dell’attesissima “The Good Doctor”, alla quarta stagione, e del dodicesimo capitolo di “The Big Bang Theory”, oltre che di “Manifest”.

Il 2 gennaio invece arriva “For Life”, mentre per l’epifania Netflix regala agli abbonati la seconda parte della prima stagione di “The Club”. Il 10 gennaio è la volta di “Undercover”, giunta alla terza stagione. Mentre il 13 gennaio sparca sulla piattaforma l’attesa serie “The Journalist”. Il giorno immediatamente successivo vediamo ben tre titoli aggiungersi al catalogo di Netflix. Parliamo di “Archive 18”, “The House”, e della terza stagione, nonché conclusiva di “After Life”.

Dal 10 al 19 gennaio si aggiungono invece “DOTA: Dragon’s Blood – Libro 2”, “Too Hot to Handle”, “Viaggi Prelibati: Messico” e “El Marginal”, stagione 4. Successivamente è la volta di “Ozark – Stagione 4”, rilasciato il 21 gennaio. Mentre il 25 approdano su Netflix “Neymar: il caos perfetto” e “Snowpiecer”, stagione 3. Ma non finisce qui, perché nel giro di due giorni ben altri 6 titoli saranno disponibili per gli affezionati a Netflix. Si tratta di “Soy Georgina”, “In From the Cold”, “La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra”, “The Orbital Children”, “Getting Curious with Jonathan Van Ness”, “non siamo più vivi”.

I film su Netflix a Gennaio

1 gennaio

Nessuno come noi

Love etc

Passengers – Mistero ad alta quota

Percy

The reader – A voce alta

Sicario

3 gennaio

Bad Boys For Life

5 gennaio

Doctor Sleep

4 metà

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

6 gennaio

El Paramo – terrore invisibile

7 gennaio

Mother/Android

11 gennaio

L’origine du monde

12 gennaio

How i fell in love with a gangster

13 gennaio

Brazen

Photocopier

14 gennaio

Riverdance – L’avventura animata

El comediante

20 gennaio

Il trattamento reale

21 gennaio

Monaco: sull’orlo della guerra

28 gennaio