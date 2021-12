Calendari affollati, Guardiola ai calciatori: «Scioperate»

Non solo il Covid ad affliggere la Premier League. Il campionato inglese fa i conti con un problema ricorrente nei maggiori tornei europei e che sempre più spesso viene dibattuto nei salotti di giornalisti e addetti ai lavori: i tanti impegni delle squadre e dei calciatori. Il dibattito si fa sempre più vivo, tra possibilità di ridurre il numero di club che compongono i calendari delle massime serie di Inghilterra, Italia, Francia, Germania e Spagna, fino all’idea di aumentare gli impegni delle nazionali. Un pensiero della Fifa, quest’ultimo, che ha fatto storcere il naso non solo alle società ma anche ai calciatori, che sempre più spesso lamentano problemi fisici e infortuni dovuti al poco riposo. E sulla vicenda è entrato a gamba tesa anche uno degli allenatori più famosi al mondo, Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City ha lanciato l’allarme, ma anche un appello ai calciatori: «La situazione non cambierà da sola. Ci vorrebbe uno sciopero».

Guardiola all’attacco: «Ci vorrebbe uno sciopero»

Lo sciopero di cui parla Pep Guardiola sarebbe in grado di cambiare le cose? Il tecnico ex Barcellona, attualmente alla guida del Manchester City, ha spiegato il suo punto di vista parlando dell’affollamento dei calendari e del tour de force a cui sono sottoposti staff e calciatori. «Giocatori e dirigenti, tutti insieme, devono fare qualcosa perché le parole da sole non bastano più», ha dichiarato Guardiola, «e la situazione non cambierà da sola. Uefa, Fifa, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori e ognuno decide per sé». Durante l’intervista rilasciata al Daily Star, l’allenatore ha allora lanciato l’appello: «Qui stiamo parlando del benessere dei giocatori. Forse i sindacati dovrebbero dire: Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione. Sì, ci vorrebbe uno sciopero».

Guardiola e le cinque sostituzioni in Premier League

L’allenatore spagnolo ha poi proseguito analizzando una situazione particolare vissuta soltanto dalla Gran Bretagna in Europa. La Premier League non si è ancora adeguata al sistema delle cinque sostituzioni, restando ancorata alle tre del vecchio regolamento. «Parliamo del benessere dei calciatori», ha dichiarato Guardiola, «ma la Premier è l’unico campionato che non accetta le cinque sostituzioni. Ne abbiamo solo tre. Come mai? Sarebbe molto meglio per tutti, considerato il numero di partite che giochiamo. Ma la Premier League e alcuni club hanno deciso di non farlo». Il campionato inglese, tra i più seguiti al mondo, non sta vivendo un momento facile a causa dei tanti focolai dovuti al Covid all’interno delle squadre. Ha rischiato di essere rinviato anche il tradizionale Boxing Day, la giornata di campionato che si gioca il 26 dicembre.