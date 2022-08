Calenda, il tutorial per la lavatrice e il programma del centrosinistra

La coalizione liberal progressista ha finalmente un programma. Anzi, due: il super-rapido a 30 gradi e il misto a 30 gradi. Entrambi a bassa temperatura, quindi ecosostenibili, ed entrambi vantaggiosi: il primo serve a dare una rinfrescata, cosa di cui il Pd ha decisamente bisogno dopo tre anni di governo, l’altro, più ecumenico, permetterebbe l’inclusione di capi colorati resistenti come Fratoianni e Bonelli senza stingere il rosso dell’uno e il verde dell’altro (anche se in questo caso il bucato si sta complicando). E se per sicurezza aggiungessimo al bucato un paio di quei fogliettini acchiappa-colore che permettono di lavare tutto insieme?

Il tutorial per la lavatrice è il manifesto del centrosinistra

Vabbè, anche se nell’ormai celebre tutorial sull’uso corretto della lavatrice lasciato da Viola Guidotti Bentivoglio a suo marito Carlo Calenda di fogliettini acchiappa-colore non si fa menzione, il filmato resta il documento strategico più sensato e comprensibile partorito dal centrosinistra da molti anni a questa parte. Non può che essere questa la sua natura, visto che è impossibile che il leader di Azione non abbia mai avuto occasione di azionare una lavatrice in 22 anni di matrimonio con una donna impegnata quanto lui.

L’economia familiare degli elettrodomestici

È anche vero che in molte coppie che si dividono alla pari le incombenze casalinghe c’è una specie di territorialità riguardo agli elettrodomestici: ognuno dei partner si specializza in un solo apparecchio e non si azzarda a toccare quello gestito dall’altro. Spesso la donna officia in esclusiva l’esoterico rito del bucato, nelle sue varie fasi: separazione dei capi, applicazione locale dello smacchiatore, scelta e dosaggio di detersivi, additivi e ammorbidenti e, naturalmente, programmazione e accensione della lavatrice e magari pure dell’asciugatrice. L’uomo invece tende a sviluppare un rapporto privilegiato e quasi morboso con la lavastoviglie, escogita sempre nuovi incastri ordinati e geometrici per piatti, pentole e bicchieri e prima di chiudere lo sportello verifica che nulla intralci la rotazione degli spruzzini. Non è escluso che nel cellulare di Viola ci sia un tutorial in cui suo marito le spiega come caricare la lavapiatti quando lui non c’è, ma, visto il tipo, è più probabile che Calenda ordini alla moglie di non toccare niente e di lasciare i piatti sporchi nell’acquaio, ci penserà lui quando torna; e se poi scopre che lei ha caricato la lavastoviglie da sola, si incavola, risistema i piatti puliti secondo i suoi criteri e li rilava di nuovo.

La lunga tradizione italiana degli uomini coinvolti in faccende di bucato

Ma torniamo al video grazie al quale Calenda è diventato il primo politico a inserirsi nella lunga e gloriosa tradizione italiana di uomini mediaticamente coinvolti e partecipi in faccende di bucato. Non sarà facile raccogliere l’eredità di Paolo Ferrari, charmeur anche quando brandiva i fustini, o di Franco Cerri, jazzista insigne che si metteva in ammollo vestito mostrando «l’unto di pelle qui sulla camicia».

Diciamo che Calenda si rifà al filone più recente, incarnato da Fabio De Luigi, Francesco Totti e altre variazioni sul tema single imbranato ammaestrato da mamme, nonne e zie sull’uso di detersivi e sgrassatori. In questi giorni gira addirittura un avveniristico (per i canoni italiani) spot con un neo-padre preoccupato per le incrostazioni della lavatrice che inficiano l’igiene del bucato del bebè, che viene edotto da un altro uomo sui benefici dell’anticalcare.

Nella lavatrice del centrosinistra c’è il programma per eliminare il gender gap?

Rispetto a questa graffiante modernità, il tutorial della signora Viola fa la figura delle prediche via lettera che il padre inviava al ragazzino protagonista del libro Cuore, ruolo così ben interpretato dal piccolo Carlo nello sceneggiato diretto da nonno Comencini. E diffondere quel video, anziché un’operazione simpatia, rischia di diventare un’arma a doppio taglio. «Uno cerca di convincere gli italiani di saper governare il Paese», ha scritto il neo-alleato di Enrico Letta, «poi arriva tua moglie che dopo averti spiegato venti volte come funziona la lavatrice non si fida e ti manda un video. Crozza, aiutami tu». Ovvero, come voler sembrare moderni e autoironici, riaffermando al tempo stesso i ruoli tradizionali: lui pensa al governo, lei, anche a distanza, è la garante della biancheria pulita – la regina della casa, anzi, del doppio binario, visto che Viola Guidotti Bentivoglio lavora pure, e molto. Smantellare quel maledetto doppio binario che rende le carriere delle donne italiane delle littorine che vanno a singhiozzo e non arrivano mai a stazioni importanti dovrebbe essere uno dei primi punti programmatici di qualunque coalizione, non dico di sinistra, ma non di estrema destra. Nella lavatrice del centrosinistra c’è il programma per l’eliminazione delle ingiustizie di genere, o solo un refresh che le sbiadisce appena ma le lascia dove sono?

