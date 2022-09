Calenda sul governo Meloni: “Non durerà, è in arrivo una tempesta perfetta”

Intervenendo su Radio 1, Carlo Calenda si è espresso sul nuovo governo Meloni, pronosticando che esso «non durerà più di sei mesi». Inoltre, ha chiarito che il Terzo Polo non voterà la fiducia, ma ogni singolo dossier, proponendo in caso di disaccordò soluzioni alternative.

Carlo Calenda all’attacco contro il governo Meloni: “Non durerà”

Intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1, Carlo Calenda ha commentato il nuovo governo capitanato da Giorgia Meloni. Il leader del Terzo Polo ha pronosticato che l’esecutivo di centrodestra «durerà al massimo sei mesi». «Sono convinto che questo governo durerà poco perché si prepara una tempesta perfetta con i tassi di interessi in crescita. E perché c’è una conflittualità interna al centrodestra», ha chiarito il segretario di Azione. «Gestire il governo è complicato e ci vuole una classe dirigente molto esperta e quella classe dirigente non lo è. Poi, la conflittualità tra Meloni e Salvini è gigantesca».

Per quanto riguarda le riforme che la destra intende portare a compimento, Carlo Calendo ha espresso una certa apertura. «Se il governo andrà verso il monocameralismo io sono d’accordo. Non sono d’accordo sul presidenzialismo perché il Capo dello Stato è l’unico garante». E poi: «Noi non voteremo la fiducia, ma su ogni dossier, se riteniamo che le soluzioni siano giuste, le voteremo. Altrimenti proporremo soluzioni alternative».

Nella giornata di ieri anche Matteo Renzi, nella sua E-News di Italia Viva aveva promesso collaborazione sulle riforme. «Se chiederà un tavolo per fare insieme le riforme costituzionali, noi ci saremo perché siamo sempre pronti a riscrivere insieme le regole».

Intanto Giorgia Meloni prosegue gli incontri con gli esponenti della maggioranza. Ieri ha visto Antonio Tajani, oggi ha in programma nuovi faccia a faccia con altri membri del suo partito. L’obiettivo è quello di lavorare alla composizione di una possibile squadra di governo da presentare al presidente Sergio Mattarella.