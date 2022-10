Calenda: «Meloni ha ragione, i francesi si facciano i fatti loro»

«(…) ha ragione Meloni, condivido. Si devono fare i fatti loro, loro non vigilano su nulla, se c’è una questione attinente allo stato di diritto se ne occupa l’Ue. Siamo un Paese dove per il momento c’è pieno stato di diritto, quindi è del tutto inopportuno. Se fossi stato nelle condizioni di Meloni mi sarei espresso come si è espressa lei». Così Calenda interviene in una trasmissione di La7 sulla recente disputa tra Giorgia Meloni e il governo francese.

Calenda sostiene la Meloni contro la Francia

«Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà» aveva detto il ministro francese Boone, ottenendo una durissima replica da parte della Meloni. «Voglio sperare che, come spesso accade, la stampa di sinistra abbia travisato le reali dichiarazioni fatte da esponenti di governo stranieri, e confido che il Governo francese smentisca immediatamente queste parole, che somigliano troppo a una inaccettabile minaccia di ingerenza contro uno Stato sovrano, membro dell’Unione Europea» aveva scritto la Meloni sulla sua pagina Facebook.

Ora parte anche l’opinione a favore da parte di Calenda. La Meloni è attualmente impegnata nel preparare la lista dei nomi per i diversi ministeri da presentare a Mattarella per la formazione del nuovo governo.

Scontro Meloni-Francia: endorsement di Calenda

«L’assoluta banalità dell’intervento di Letta alla direzione del Partito democratico conferma una sola cosa: continuano a non voler scegliere» aveva dichiarato ieri Calenda nell’ascoltare il discorso di Letta al congresso del PD.

«Il vero problema del Partito Democratico è che non decide mai se è riformista o populista, se guarda a noi liberal-democratici o se guarda ai qualunquisti, cioè i Cinquestelle. Lo ribadiamo: per noi il campo largo non esiste. Non è mai esistito» aveva scritto poi Calenda su Twitter. Ora arriva anche l’endorsement a Giorgia Meloni per l’ingerenza da parte del ministro francese.