Calenda contro Youtrend: “Sondaggisti del Pd”. La risposta di Pregliasco

Carlo Calenda si scaglia contro Youtrend e accusa questi ultimi di essere sondaggisti del Pd. Le affermazioni dopo l’ultima rilevazione del sito secondo cui il suo partito otterrebbe una bassa percentuale di consensi alle prossime elezioni.

Carlo Calenda contro Youtrend

Carlo Calenda si è infuriato contro Youtrend in seguito ad un sondaggio da loro realizzato. Nella rilevazione effettuata dal portale italiano per Sky, Iv-Azione ha raccolto solo il 4% dei consensi venendo superato addirittura dal Terzo Polo, che ancora deve nascere e che ha totalizzato il 5%. Al programma televisivo Omnibus sul canale La7, Calenda ha affermato: «Il sondaggio che darebbe Iv-Azione al 4% non mi preoccupa. Il 4% ce lo dà il sondaggista del Pd e +Europa. L’ho visto in azione alle amministrative. In questo momento, i sondaggisti seri non stanno rilevando perché la gente è al mare».

Calenda ha poi continuato affermando: «Altri ci danno al 6%, al 15%, al 75%… Poi arriverà il 25 settembre e se gli italiani voteranno, voteranno. Sennò è un’altra storia».

La risposta di Lorenzo Pregliasco

Lorenzo Pregliasco, founding partner di Youtrend, non ha gradito le affermazioni del leader di Azione e ha deciso di rispondere in modo deciso: «La foga della campagna elettorale può rendere poco lucidi. Lavoriamo con quasi tutti i principali partiti, oltre che con istituzioni e aziende, come tutti i nostri colleghi. Ieri sera è uscito un sondaggio di Swg per La7 (in spiaggia?). Il dato delle amministrative è inventato».

Pregliasco ha poi continuato nella sua risposta dicendo: «Faccio a Calenda molti auguri per la campagna elettorale, spero possa viverla con serenità occupandosi di cose più importanti di Youtrend». Non è la prima volta che Lorenzo Pregliasco e YouTrend sono stati accusati di essere «sondaggisti del Pd». Nei giorni scorsi, sui social, lo stesso fondatore ha pubblicato il post di un utente simpatizzante per il partito Italia Viva che riprendeva l’accusa mossa da Carlo Calenda.