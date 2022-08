Quando Calenda sparava a zero su Renzi e negava alleanze

C’è una vecchia battuta che gira da tempo per sfottere avversari politici un po’ troppo inclini al trasformismo e alla volubilità, e per ironia della sorte la utilizzò pure Matteo Renzi rintuzzando Gianfranco Fini, più di 10 anni fa: dice più o meno che «se cambiare idea è sintomo di intelligenza, qualcuno vuole vincere il Nobel». Ora l’ex rottamatore dovrebbe ripeterlo al suo nuovo alleato: Carlo Calenda. Perché il leader di Azione, che sembra ormai da giorni diventato fondamentale per qualsiasi equilibrio elettorale in Italia, alla fine ci si è alleato davvero con Italia viva di Renzi, dando vita a quello che tutti già chiamano Terzo polo. Peccato che non più tardi di una settimana prima aveva stretto un accordo col Partito democratico di Enrico Letta, stracciando poi unilateralmente l’intesa. Il numero uno del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte lo ha accusato di essere umorale, e Calenda ha riposto piccato: ma quale umorale, si chiama coerenza. Anche se l’ultima volta che abbiamo controllato sul vocabolario, «coerenza» significava «costanza logica o affettiva nel pensiero e nelle azioni». E c’è poco di costante nelle azioni del leader di Azione. Sul web poi resta traccia di tutto, e i social lo ricordano impietosi. Impossibile dimenti-Carlo, caro Calenda. Ecco cosa dicevi del Matteo con cui adesso hai presentato un simbolo assieme.

«Trovo sbagliato che un leader di partito faccia attività di lobbying»

Pochissimi giorni fa, quando il campo largo col Pd non era ancora un campo santo, Calenda su Instagram rispondeva così a un utente che si era azzardato a dire che avrebbe votato Italia viva: «Bravo! Regala un voto a Salvini e Meloni su uninominali. Però potrai rivendicare la tua purezza. Insieme a chi ha fatto il Conte 2 e fa il promoter dei sauditi. Insomma una vera alternativa liberale». La questione dei rapporti fra Renzi e il principe saudita Moḥammad bin Salman del resto non è mai andata giù a Calenda, che infatti anche in passato aveva sparato: «Ritengo inaccettabile che un senatore della Repubblica, pagato dai cittadini, vada in giro per il mondo a fare il testimonial di regimi autocratici dietro pagamento di lauti compensi. Prendere soldi da governi di Paesi stranieri mentre eserciti ancora un’attività politica è inaccettabile». E poi ancora, sul posto di Renzi nel consiglio di amministrazione della società italo-russa di car sharing Delimobil (da cui si è dimesso, dopo la guerra): «Trovo sbagliato che un leader di partito faccia attività di lobbying. Questo suo comportamento avrà influenza nel progetto del Grande centro». Si è visto.

«Ma chissenefrega della Leopolda, se la suonano e se la cantano»

Ma andando indietro nel tempo si trovano porte in faccia gustose e molto più perentorie, che oggi invece si sono magicamente spalancate. A L’aria che tira da Myrta Merlino, Calenda sentenziò: «Non farò politica con Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore. Devo mettere una bandiera? Me lo scrivo qua? Ma chissenefrega della Leopolda, è un gruppo di persone che si incontrano una volta l’anno dicendo che sono i più bravi, i più fighi, i più simpatici, che quello può andà in Arabia Saudita, se la suonano e se la cantano… ma chissenefrega di quello che dice il nuovo leader». Ora gliene dovrà fregare qualcosina.

Domanda: "Lei giura che tutti i retroscenisti sbagliano quando dicono che, con lo sbarramento, #Calenda andrà per forza con Renzi?" Risposta: "Non farò un'alleanza con #Renzi, l'ho detto 6000 volte". “Se la parola non ha valore, la politica non ha valore”.

Cit. pic.twitter.com/77IM9CyEg2 — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) August 11, 2022

«Non farò un’alleanza con Matteo Renzi, l’ho detto 6 milioni di volte»

Ospite della trasmissione Accordi e disaccordi, quando c’era il governo Conte 2, Calenda invece assicurava ad Andrea Scanzi: «Non farò un’alleanza con Matteo Renzi, l’ho detto 6 mila volte». Addirittura poi nel corso della stessa serata gonfiò ancora di più l’iperbole: «Non mi alleo con lui, l’ho detto 6 milioni di volte». Forse servivano i miliardi di volte per avere la sicurezza della parola data. Gli elettori si fideranno di questo nuovo sodalizio nato dopo tante smentite e frecciatine? Secondo un sondaggio YouTrend/Sky, l’83 per cento dei cittadini ha poca o nessuna fiducia nella politica italiana. Le stesse rilevazioni che danno Calenda al 2 per cento e il Terzo polo sotto il 5.