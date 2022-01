Caldo record in tutto il mondo. Nel 2021, più di 400 stazioni meteorologiche del pianeta hanno fatto segnare le temperature più alte della loro storia. Tra queste, anche l’Italia con i 48.8 gradi di Floridia, in provincia di Siracusa. Lo afferma Maximiliano Herrera, autore di un elenco annuale che contiene tutti i fenomeni metereologici estremi. Secondo i suoi dati, l’anno appena concluso si appresta a passare alla storia come uno dei più caldi di sempre.

Caldo record non solo in Italia, ma anche Stati Uniti e Nord Africa

Sebbene i dati di Nasa e Noaa non giungeranno prima dei prossimi giorni, non è difficile pensare che confermino quanto già detto da Herrera. Secondo questo quello che ci siamo appena lasciati alle spalle passerà alla storia come uno dei cinque o sei anni più caldi mai registrati. In dieci Paesi si sono raggiunte o superate temperature record, che suffragano la tesi di un aumento costante sul lungo periodo. Oltre alla nostra penisola anche Oman, Emirati Arabi Uniti, Canada, Stati Uniti, Marocco, Turchia, Taiwan, Tunisia e Dominica. Inoltre, 107 Stati hanno infranto il record mensile di alta temperatura, mentre altri cinque hanno registrato un freddo insolito.

L’Italia è presente con Flordia, Siracusa, dove ad agosto i termometri avevano registrato la temperatura record di 48.8 gradi centigradi. L’Africa ha affrontato i mesi di giugno e settembre più caldi di sempre, con la città tunisina di Kairouan che ha segnato 50.3 gradi. Roventi anche il Canada, con i 49.6 gradi di Lytton, e gli Stati Uniti, detentori del primato mondiale. A Furnace Creek, nella Death Valley, la temperatura ha toccato 54.4 gradi, la più alta mai registrata sul pianeta.

Preoccupano anche le stagioni delle piogge mancate in Kenya

Le temperature record sono solo la punta dell’iceberg di un problema ben più grave. La meteorologa Patricia Nying’uro, co-fondatrice di Climate Without Borders, ha ricordato al Guardian le due stagioni delle piogge mancate consecutivamente in Kenya «dove, per la prima volta dopo molti anni, il governo è dovuto correre ai ripari per offrire aiuti alimentari alla popolazione, allo stremo per la mancanza di acqua»

Oltre al Kenya, il clima torrido ha colpito molte città europee, come confermano i numerosi incendi in Grecia ad agosto. Colpite anche Alaska e Cina, che secondo China Meteorological Administration ha vissuto l’anno più caldo di sempre. Sconvolgente anche la pioggia copiosa che ha colpito la provincia di Henan, dove in tre giorni le precipitazioni hanno superato quelle di un anno intero. Centinaia i morti, irreparabilmente distrutti i raccolti e le abitazioni.

LEGGI ANCHE: Le temperature record di fine 2021 in Alaska

Non solo caldo, nel 2021 spazio a ondate di freddo glaciale

L’evento chiave del 2021 è però, come concorda la comunità scientifica, l’ondata torrida che ha colpito gli Stati Uniti fra giugno e luglio. Una vera e propria cappa di calore ha portato a temperature record in tutta la nazione, tanto che molti luoghi hanno registrato dati di 5 gradi superiori alla norma. «Si è trattato della madre di tutte le ondate di calore», ha concluso Herrera. «Qualcosa che non avrei mai creduto possibile». Fra gli eventi insoliti, non è mancato il freddo. Lo scorso febbraio, un’incredibile ondata gelida ha ucciso 200 persone in Texas, tanto che gli esperti hanno parlato di «epidemia da gelo» attribuibile al cambiamento climatico. E intanto il 2022 non sembra essere da meno. A Capodanno, nel nord del Galles la temperatura ha toccato gli insoliti 16.5 gradi, mentre il Texas ha registrato dati estivi con punte di 37.2.

LEGGI ANCHE: Il 2021 del clima fra eventi estremi e piccoli passi avanti