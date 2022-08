Caldo, picco sabato 6 agosto: le 16 città da bollino rosso

Per sabato 6 agosto i meteorologi prevedono un picco di caldo intenso, con temperature vicine ai 40 gradi. Per questo motivo, 16 città saranno da bollino rosso.

Caldo sabato 6 agosto: 16 città da bollino rosso

l'Italia durante il weekend sarà alle prese con l'ennesima espansione dell'Anticiclone Nordafricano. Questo si sposterà verso il Mediterraneo centrale e l'Europa meridionale, portando un'inevitabile impennata delle temperature in tutto il Paese. Sabato 6 agosto ci sarà un'ondata di caldo intenso, con temperature vicine ai 40 gradi. I meteorologi infatti confermano che.

ministero della Salute. In base al bollettino sulle ondate di calore, l'ente ha dunque dichiarato che 16 città saranno da bollino rosso. L'etichetta indica "condizioni di emergenza per le ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Si tratta di: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. I termometri potranno toccare i 40° C tra venerdì 5 e sabato 6 agosto e ciò ha messo in allerta il

Tuttavia la fase di estremo caldo non è destinata a durare come quella precedente. Da domenica, infatti, le temperature torneranno a scendere lievemente al Nord, Toscana e nelle regioni centrali adriatiche. Il calo termico si dovrebbe poi estendere ad inizio settimana anche al resto del Paese. In effetti, l’alta pressione è meno robusta rispetto all’ultimo evento, tanto da favorire anche locali episodi di instabilità sui rilievi alpini ed appenninici.