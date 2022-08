Caldo, mortalità salita del 21% nella prima metà di luglio: i dati

Mortalità salita del 21% nelle prime due settimane di luglio 2022. A dirlo è il Ministero della Salute nel bollettino del sistema di sorveglianza sulle ondate di calore riferito al periodo 16 maggio-15 luglio 2022. I dati, riferiti a 33 città italiane, mostrano come l’afa si sia portata via 733 persone. L’estate torrida aveva dato le prime avvisaglie già a giugno, quando la mortalità era salita del 9% rispetto all’anno precedente.

Mortalità salita del 21% a luglio

Il triste primato spetta a Latina, con un drastico +72% di decessi per via del caldo rispetto allo stesso periodo del 2021. A seguire c’è Bari con un +56%, Viterbo con un +52%, Cagliari con il 51% e Catanzaro con il +48%.

Il bollettino analizza anche i dati relativi all’aumento delle temperature che da settimane riguarda il nostro paese. Gli esperti hanno spiegato che, a partire dal mese di maggio, si sono registrate temperature superiori alla media stagionale di +3,2 °C in tutta Italia, con valori più elevati soprattutto nelle città del Centro. A giugno l’aumento rispetto al valore climatico di riferimento è stato di +3 °C. Tra fine giugno e la prima settimana di luglio si sono poi registrati picchi di temperatura apparente massima compresi tra 37-40 gradi.

Sesto luglio più caldo di sempre in Europa

Nel bollettino è infine evidenziata la necessità di ulteriori approfondimenti, che saranno condotti a fine estate, per stimare con maggiore precisione l’eccesso di mortalità attribuibile alla temperatura tenendo conto, nel modello, anche dell’effetto dell’epidemia di Covid-19.

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, è giunto alla conclusione che quello di quest’anno è stato il sesto luglio più caldo di sempre in Europa. Le anomalie termiche hanno toccato i +4 °C in Italia, Francia e Spagna e anche Londra, capitale del Regno Unito, ha visto le colonnine di mercurio sfiorare per la prima volta i 40 gradi.