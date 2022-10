Calderoli dimesso dall’Istituto Oncologico: «Sto bene, ora rimetto il turbo»

Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie del Governo scelto da Giorgia Meloni è stato dimesso dall’Istituto Oncologico presso il quale era ricoverato. Il ministro era nella struttura per alcuni controlli ma sembra che ora sia pronto per ripartire e darsi da fare nel nuovo governo.

Le parole di Roberto Calderoli dopo essere stato dimesso dall’Istituto Oncologico

Buone notizie per il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, scelto fortemente per il governo di Giorgia Meloni per governare insieme, è stato dimesso oggi dall’Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova, dov’era ricoverato per alcuni controlli precauzionali.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Calderoli che ha detto: «Buone notizie, sono appena stato dimesso dall’Istituto Oncologico Veneto: i controlli cui sono obbligato da 10 anni sono andati bene, per cui sono pronto a scendere in pista per fare il mio lavoro da ministro per gli Affari Regionali e per l’Autonomia e sono pronto a mettere il turbo!».

I ringraziamenti verso medici e operatori sanitari che lo hanno assistito

Roberto Calderoli dopo aver annunciato di sentirsi bene ha voluto anche ringraziare tutto lo staff medico che gli è stato messo a disposizione durante il tempo degli esami. Il nuovo ministro ha deciso di fare ciò tramite un bellissimo messaggio postato da lui sui social nel quale ha ringraziato «tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutto il personale dello IOV di Padova per la professionalità e l’umanità che mi dimostrano ogni volta in cui sono ricoverato, confermando di essere un modello di efficienza sanitaria a livello europeo e mondiale. Controlli ok, aggiustate le terapie, sono prontissimo».

Inoltre, Calderoli ha aggiunto che ora tutto è ok e lui e la sua squadra sono pronti per raggiungere grandi traguardi: «E adesso che sono stati nominati anche i vice ministri e sottosegretari del Governo siamo pronti a correre per lo scudetto!».