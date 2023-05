Calcutta, concerti 2023: annunciate le date del nuovo tour del cantante

Sono state annunciate le date del nuovo tour di Calcutta che si terrà nei principali palasport italiani a partire da dicembre 2023. È stato l’artista stesso a rendere noto il suo ritorno live con il Relax Tour, un viaggio di otto concerti in altrettante città d’Italia previsti per l’ultimo mese dell’anno.

Calcutta, le date dei concerti 2023

L’annuncio è giunto tramite un post pubblicato sui social corredato dalla didascalia «Felice di risentirci». Il tour per la prima volta vedrà la collaborazione tra DNA concerti e Live Nation. Questo il calendario completo con le date:

02 dicembre 2023 a Firenze al Nelson Mandela Forum

03 dicembre 2023 a Bologna alla Unipol Arena

07 dicembre 2023 a Roma al Palazzo dello Sport

10 dicembre 2023 a Bari al Palaflorio

12 dicembre 2023 a Napoli al Palapartenope

14 dicembre 2023 a Padova alla Kioene Arena

16 dicembre 2023 a Torino al Pala Alpitour

18 dicembre 2023 a Milano al Mediolanum Forum

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 13 di martedì 23 maggio sui circuiti Ticketone.it, Vivaticket.com e Ticketmaster.it.

Il cantante torna live dopo diversi anni

Dopo un lungo periodo di assenza, l’artista ritorna dunque con gli appuntamenti live ma con ancora nessuna uscita musicale – nei suoi post si legge «Il disco fuori con calma». L’ultimo disco di Calcutta, Mainstream, risale al 2015, mentre nel 2019 il cantante aveva pubblicato due singoli inediti, Due Punti e Sorriso. Una pausa discografica che ha visto l’artista impegnato in altro, soprattutto all’attività di autore. Nel 2020 ha inciso con Franco126 Blue Jeans mentre l’ultimo lavoro è stata la canzone scritta per Ariete Mare di Guai presentata al Festival di Sanremo 2023. Calcutta, inoltre, ha collaborato con Marracash in Laura ad honorem, canzone dell’album Noi, loro, gli altri, ed ha curato le sigle di RaiRadio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde.