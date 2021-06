Calciomercato, chi hanno acquistato e ceduto le squadre di Serie A

Casse vuote e bilanci chiusi in perdita stanno frenando il calciomercato. Le società, anche le cosiddette grandi, dispongono di scarsa liquidità e l’orientamento che prevale è quello di cedere qualche tesserato per poi accelerare sul fronte acquisti. Eccezion fatta per la Fiorentina, che ha ufficializzato l’acquisto dallo Stoccarda di Nico Gonzalez, operazione conclusa a 23 milioni di euro più 4 di bonus, nessun club ha messo a segno grandi colpi. Sul fronte delle uscite, l’Udinese ha di fatto ceduto l’argentino De Paul all’Atletico Madrid, affare da 35 milioni più bonus mentre il Milan ha alleggerito il suo monte ingaggi ma ha perso a parametro zero Donnarumma, che lunedì scorso ha fatto le visite mediche con il Paris Saint Germain, e il turco Calhanoglu, passato ai cugini dell’Inter.

Calciomercato, anche Hakimi verso il Paris Saint Germain

Hakimi spinge per andare al Psg ma l’Inter non ha fretta. I francesi hanno offerto 65 milioni di euro, i nerazzurri chiedono 70 e attendono il rilancio di Leonardo, direttore sportivo dei parigini. Sul marocchino c’è anche il Chelsea che non arriva a quelle cifre ma nella trattativa può inserire Alonso, giocatore molto gradito a Inzaghi che vedrebbe di buon occhio l’ingaggio di Lazzari, da lui allenato alla Lazio.

La Juventus insiste con il Sassuolo per Locatelli: 30 milioni più Dragusin l’offerta dei bianconeri, 40 milioni cash la risposta degli emiliani. Ramsey è vicino al ritorno all’Arsenal. Per Tonali il Milan ha offerto al Brescia 15 milioni più il cartellino di Olzer e Colombo. La dirigenza rossonera segue anche la pista James Rodriguez, colombiano che dopo l’addio di Ancelotti all’Everton è sul mercato.

Calciomercato, la Roma di Mourinho tra le più attive

La Roma di Mourinho è tra le più attive sul mercato. A un passo dalla conclusione è l’acquisto di Rui Patricio, estremo difensore del Portogallo. Lo Special One ha convinto Xhaka, centrocampista dell’Arsenal e della Svizzera, a firmare con la Roma e segue con attenzione Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte.

L’Atalanta è molto vicina all’acquisto dell’olandese Koopmeiners e segue il napoletano Ospina e Musso dell’Udinese per risolvere il problema portiere. In casa Napoli, il neo tecnico Spalletti ha chiesto alla società l’esterno sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri. Il problema è legato all’ingaggio – 4 milioni di euro a stagione – non in linea con la politica societaria che prevede una riduzione degli stipendi. L’alternativa è il portoghese del Benfica, Nuno Tavares: 12 milioni l’offerta del Napoli, 15 la richiesta dei lusitani. Restano da sciogliere il nodo Insigne, a cui è stato offerto il prolungamento del contratto a una cifra inferiore all’attuale, e le cessioni di Ruiz o Koulibaly, con il primo in lista di sbarco ma a corto di richieste. Intanto Hysaj è vicino a riabbracciare Maurizio Sarri alla Lazio, che ha chiesto a Tare Brandt del Borussia Dortmund e Orsolini del Bologna.