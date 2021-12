Calciomercato, la GdF indaga sulle cessioni di Pjanic e Chiesa

La nuova inchiesta milanese sul calciomercato ha portato all’esecuzione di una serie di perquisizioni da parte del nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano, coordinati dalla procura.

Ci sono inoltre undici richieste di consegna di documenti, anche informatici, nei confronto di altrettanti club calcistici tra cui Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone.

Calciomercato, su cosa indaga la GdF

La Guardia di finanza, coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi, si è recata nelle sedi di vari club – che non sono indagati – per acquisire la documentazione su molte operazioni di compravendita gestite da Fali Ramadani e Pietro Chiodi, tra cui secondo quanto si apprende quella che ha portato Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus.

Ramadani, inoltre, risulta agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e del tecnico della Lazio, Maurizio Sarri.

L’operazione delle Fiamme Gialle è stata resa nota dal Procuratore della Repubblica di Milano facente funzione Riccado Targetti. Da quanto si è saputo nel mirino degli inquirenti e investigatori ci sono le attività di Ramadami, il procuratore albanese numero uno dell’agenzia irlandese Lian Sports Group, il quale con la collaborazione di Pietro Chiodi, titolare della Soccer Management e oggi perquisito, svolgerebbe attività economiche in Italia «sottraendo i relativi proventi all’imposizione tributaria».

I reati contestati

I proventi sarebbero stati nascosti «mediante transito su rapporti bancari intestati a società di diritto estero a lui riconducibili». Le attività investigative in corso puntano ad acquisire documentazione relativa ai rapporti economico-finanziari intrattenuti dagli agenti sportivi in questione con le 11 società di calcio professionistico, a differenza dei due procuratori non iscritte nel registro degli indagati, presso le quali sono stati acquisiti atti necessari per gli approfondimenti dell’indagine del pm Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli. Gli ordini di esibizione sono in corso di esecuzione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Sardegna e Campania.