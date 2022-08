Serie A, problemi su Dazn: in arrivo rimborsi

L’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione ha chiesto a Dazn chiarimenti e indennizzi a seguito ai problemi che si sono verificati ieri, sulla piattaforma che trasmette le partite di Serie A in streaming. La risposta di Dazn è arrivata a stretto giro: annunciati rimborsi per gli utenti. Intanto la Lega Calcio di Serie A, che valuta azioni legali, ha inviato a Dazn una lettera nella quale parla di «pregiudizio e danno irreparabile».

Dazn, il messaggio di scuse

«Dazn è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui Dazn è presente», spiega la piattaforma. «Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti. Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione».

Dazn, la rabbia dei tifosi

«Provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l’impegno che ci prendiamo», conclude la nota diffusa da Dazn. I disservizi, che per la piattaforma non sono una novità, in realtà si sono verificati già a partire da sabato sera. E sulla questione, oltre ai tifosi “comuni” («La pirateria uccide il calcio, ma Dazn non te lo fa vedere», uno dei messaggi più ricorrenti su Twitter), si sono espressi diversi volti noti. Enrico Mentana, ad esempio, ha scritto sui social: «Dopo mezz’ora che guardo Lecce-Inter, Dazn mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo avermi regolarmente spillato i soldi ogni mese. Dazn, cordialmente: impara a rispettare i clienti».