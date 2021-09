Dopo il lunch match tra Sampdoria e Inter, terminato con un pareggio (2-2 il risultato finale), la terza giornata del campionato di calcio di Serie A prosegue con tre incontri in programma alle 15. Cagliari-Genoa, Torino-Salernitana e Spezia-Udinese: sono queste partite del pomeriggio. Ecco le formazioni scelte dagli allenatori, gli arbitri designati per le gare e dove è possibile vederle in diretta.

Serie A, Cagliari-Genoa

Cagliari (3-5-2): Cragno, Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert, Joao Pedro, Keita Baldé.

Genoa (3-5-2): Sirigu, Biraschi, Maksimovic, Criscito, Sabelli, Sturaro, Rovella, Toure, Cambiaso, Pandev, Destro.

Incontro davvero importante per il Genoa, che dopo aver perso le prime due partite si trova sul fondo della classifica. Obiettivo sorpasso: i sardi hanno fatto poco meglio, con un punto in due gare.

Ad arbitrare Cagliari-Genoa sarà Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Sergio Ranghetti e Giuseppe Perrotti. Quarto ufficiale Miele. Per il VAR è stato scelto Di Paolo, affiancato da Camplone.

Serie A, Torino-Salernitana

Torino (3-4-2-1): Milikovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria.

Salernitana (3-5-2): Belec; Strandberg, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli.

Sfida tra due squadre ancora alla ricerca del primo punto in campionato. I padroni di casa vengono da due sconfitte per 2-1, in trasferta contro la Fiorentina e prima ancora in casa contro l’Atalanta. A quota zero anche gli ospiti, battuti a Bologna e in casa dalla Roma.

A dirigere la gara in programma a Torino sarà Aureliano, arbitro coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Mokthar; Quarto uomo Meraviglia. Al VAR Banti, assistito da Valeriani.

Serie A, Spezia-Udinese

Spezia (4-3-3): Zoet; Bastoni, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Kovalenko, Sala; Gyasi, Antiste, Colley.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu

Thiago Motta e lo Spezia in cerca di riscatto dopo il netto ko contro la Lazio, Gotti alle prese con gli strascichi della pausa riservata alle nazionali. Liguri a quota un punto, Udinese imbattuta che ne ha già invece già ottenuti quattro.

L’arbitro del match tra Spezia e Udinese sarà Marco Guida. Assistenti Rossi e Palermo, quarto Minelli. Al Var ci sarà Valeri, insieme a Colarossi.

Serie A, come vedere le partite delle 15

Cagliari-Genoa, Torino-Salernitana e Spezia-Udinese, con calcio d’inizio alle ore 15, saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN.