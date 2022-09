Calcio, Russia esclusa da Euro 2024

Dopo essere stata esclusa dal Mondiale di calcio che inizierà in Qatar a novembre, così come alla Nations League, la Russia non prenderà parte nemmeno a Euro 2024, che si svolgerà in Germania tra due anni. Lo ha deciso il comitato Esecutivo Uefa che si è riunito a Hvar, in Croazia, dove è stata approvata la procedura per il sorteggio delle qualificazioni al torneo, in programma il 9 ottobre a Francoforte.

LEGGI ANCHE: La Russia vuole ospitare gli Europei di calcio 2028 o 2032

Il comunicato dell’Uefa: Russia fuori dalle qualificazioni

«Tutte le squadre russe sono attualmente sospese in seguito alla decisione del Comitato esecutivo Uefa del 28 febbraio 2022, decisione confermata anche dal Tribunale Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio per le qualificazioni ai Campionati Europei di calcio Uefa 2022-24», ha precisato la confederazione calcistica europea. La nazionale allenata da Valerij Karpin non potrà partecipare a nessuna attività organizzata dall’organo europeo «fino a nuovo avviso». E l’esclusione del sorteggio porterebbe automaticamente a quella da Euro 2024.

LEGGI ANCHE: Guerra in Ucraina, perché le sanzioni nello sport sono un duro colpo alla Russia

A seguito dell’invasione dell’Ucraina, Uefa e Fifa hanno annunciato congiuntamente la sospensione delle squadre nazionali e dei club russi da tutte le loro competizioni. Niente Champions League, Europa League e Conference League per i club russi e nazionale femminile che ha dovuto rinunciare alla partecipazione al Campionato europeo che si è tenuto questa estate in Inghilterra: al suo posto il torneo è stato disputato dal Portogallo.

Esclusione da Euro 2024, la federcalcio russa impugna la decisione

«Tale decisione è stata impugnata dalla RFU presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (CAS), che nel mese di luglio ha respinto il ricorso. L’Unione è attualmente in attesa del testo integrale della decisione del TAS, a seguito del quale si deciderà sugli ulteriori passi nell’ambito della tutela giuridica», ha scritto in un comunicato la Rossiyskiy Futbolnyy Soyuz, ovvero l’Unione calcistica russa, l’organo di governo del calcio in Russia.

LEGGI ANCHE: La sopravvivenza del calcio ucraino in tempi di guerra