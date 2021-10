Calcio, sette giocatori su dieci della Premier League sono vaccinati

Il 68 per cento di tutti i giocatori che militano in Premier League ha ormai completo il ciclo di vaccino (due dosi) contro il Covid-19. Lo ha annunciato la stessa Premier League, che ha aggiunto che l’81 per cento dei calciatori ha ricevuto almeno una dose.

Premier League: sempre più giocatori totalmente immunizzati

Numeri che testimoniano una crescita del numero dei calciatori che ha deciso di immunizzarsi. Alla fine di settembre erano soltanto sette le società nel massimo campionato inglese con oltre il 50 per cento della rosa completamente vaccinato. «I tassi di vaccinazione sono registrati dalla Premier League su base settimanale», si legge in un comunicato, «e la stessa Premier League continua a lavorare con le società per incoraggiare le vaccinazioni tra i giocatori e i componenti dello staff».

Vaccini in Premier League: c’è chi dice no

A inizio mese Callum Robinson, giocatore del West Bromwich Albion e dell’Irlanda, aveva dichiarato di aver scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19, malgrado avesse contratto il virus due volte. Robinson era uscito allo scoperto dopo che il manager del Liverpool, Jurgen Klopp, si era detto esasperato dai giocatori che decidono di non vaccinarsi.

Giocatori non vaccinati: l’ira di Jurgen Klopp

Klopp ha dichiarato che «il 99%» dei suoi giocatori è stato vaccinato e che non ha dovuto convincerli a farlo, aggiungendo di essersi a sua volte inoculato per proteggere non solo se stesso ma «tutte le persone intorno a me». Nella English Football League, a quanto risulta alla Bbc il 49 per cento dei giocatori a settembre aveva concluso il ciclo vaccinale (due dosi), rispetto al 18 per cento del mese precedente.