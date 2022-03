Calcio, playoff mondiali: anche Svezia e Repubblica Ceca dicono no alla Russia

Ieri la federcalcio polacca aveva comunicato di non aver alcuna intenzione di disputare la semifinale dei playoff mondiali contro la Russia, alla luce del conflitto in Ucraina. Alla Polonia, già nella serata di ieri si era aggiunta la Svezia, impegnata nell’altra semifinale del gruppo contro la Repubblica Ceca. E oggi è arrivato anche il “no” da Praga. In tutto questo caos, la Francia si è detta pronta a chiedere l’esclusione della Russia, comunque vada, dai Mondiali 2022 di calcio in programma in Qatar.

Playoff Qatar 2022, la posizione della Svezia

«Il consiglio della Federcalcio svedese ha deciso che la nazionale maschile svedese non giocherà una possibile partita di playoff contro la Russia, indipendentemente da dove si giocherà», ha scritto la federazione calcistica della Svezia in un comunicato. «Il Consiglio federale esorta inoltre la FIFA a cancellare gli spareggi di marzo a cui partecipa la Russia».

Playoff Qatar 2022, il comunicato della Repubblica Ceca

Dura presa di posizione anche da parte della Repubblica Ceca, che appoggia la Polonia e che, nel caso di vittoria in semifinale, potrebbe in teoria incontrare la Russia: «Non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile».

Qatar 2022, la Francia vuole l’esclusione della Russia dal Mondiale

«Non ho ancora discusso con altre federazioni, ma sono favorevole all’esclusione della Russia dal prossimo Mondiale», ha dichiarato il presidente della federazione calcistica francese Noël Le Graët, nel corso di una intervista a Le Parisien. «Di solito, credo che lo sport serva a riconciliare le persone e alleviare le tensioni. Ma qui si sta andando troppo oltre. E il mondo dello sport, in particolare del calcio, non può restare neutrale. Di certo non mi opporrò all’esclusione della Russia». I playoff per i Mondiali 2022 si svolgeranno dal 24 al 28 marzo, mentre la massima competizione calcistica mondiale è in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.