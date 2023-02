Calcio, Pioli ha vinto il premio Panchina d’oro

Con 33 voti su 46 Stefano Pioli ha vinto il premio Panchina d’oro, scelto dai colleghi come miglior allenatore della Serie A 2021/22. L’esito della votazione era pressoché certa: Pioli ha infatti condotto il Milan alla vittoria di un campionato dopo undici anni, guidando una squadra che non era partita come favorita. Al secondo posto si è piazzato Davide Nicola, esonerato dalla Salernitana solo pochi giorni fa, ma anche l’anno scorso aveva portato il club campano alla salvezza dopo un’entusiasmante rimonta: per lui 4 voti. Terzo Luciano Spalletti con 3 voti: visto il campionato del Napoli, il tecnico toscano è già in pole position per la prossima edizione.

L’assegnazione del premio a Coverciano

Pioli succede nell’albo d’oro ad Antonio Conte (Inter 2020/21) e, andando a ritroso, Gian Piero Gasperini (Atalanta, per due stagioni), Massimiliano Allegri (Juventus, idem) e Maurizio Sarri (con il Napoli). L’assegnazione della Panchina d’oro è avvenuta, nuovamente in presenza, questa mattina a Coverciano, casa della Nazionale azzurra e dei nostri allenatori. «Sono emozionato quando rivedo quello che abbiamo fatto l’anno scorso le emozioni si sentono ancora», ha dichiarato Pioli, commentando un video che celebrava la vittoria dello scudetto. «Voglio condividere questo premio con tutte le persone speciali che lavorano a Milanello, col mio staff e soprattutto coi miei giocatori perché ho sempre pensato, come quest’anno, che alleno un gruppo speciale».

Per la B ha vinto Pecchia, per la C Baldini

Ad aggiudicarsi la Panchina d’argento, riservato ai tecnici della Serie B, è stato Fabio Pecchia per il campionato vinto alla guida della Cremonese con il ritorno dei grigiorossi in A. La Panchina di bronzo, per la Serie C, è andato a Silvio Baldini, artefice della promozione in B del Palermo. La Panchina d’oro del Calcio Femminile è stata vinta da Josef Montemurro della Juventus.