Calcio, l’annuncio di Mihajlovic: «Torno a sfidare la malattia»

Il campanello d’allarme era suonato insieme alla notizia della conferenza stampa straordinaria di Sinisa Mihajlovic per le ore 12. Colpito due anni e mezzo fa da leucemia mieloide acuta ad alto rischio, l’allenatore del Bologna aveva ricevuto un trapianto di midollo: poche le partite saltate all’epoca, con un coraggio nell’affrontare la malattia identico a quello con cui in campo incrociava i tacchetti con gli avversari. Nel corso della conferenza stampa nel centro sportivo di Casteldebole, il tecnico serbo ha annunciato che dovrà nuovamente affrontare un ricovero e un percorso terapeutico, per scongiurare il riaffacciarsi della malattia.

Mihajlovic: «Sono emersi dei campanelli di allarme»

Secondo quanto riferito da Mihajlovic, adesso la situazione non è infatti grave come all’epoca. Il tecnico è apparso piuttosto sereno. «In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia», ha detto l’allenatore del Bologna. «Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa». Mihajlovic si è cimentato in un paragone calcistico: «Stavolta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me».

Mihajlovic: «Seguirò la squadra dall’ospedale»

Il tecnico del Bologna ha poi spiegato i prossimi passaggi che lo attendono. All’inizio della prossima settimana sarà ricoverato all’ospedale Sant’Orsola, diretto dalla dottoressa Francesca Bonifazi che lo ha già seguito nella fase precedente del percorso terapeutico. Dovrà dunque saltare alcune gare di campionato: «Spero che i tempi siano brevi. Mi conoscete e sapete che farò di tutto per renderli ancora più veloci. Ho già fatto allestire nella stanza del reparto che mi ospiterà tutto il necessario a livello tecnologico per seguire la squadra 24 ore al giorno».