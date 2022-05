Calcio femminile, negli Usa le donne saranno pagate quanto gli uomini

Un passo in avanti enorme verso l’uguaglianza tra calciatori e calciatrici. Un vero e proprio salto, quello fatto dalla Federcalcio statunitense, che ha annunciato un accordo epocale. Oggi pomeriggio, infatti, è stata firmata una serie di accordi collettivi che scadranno nel prossimo 2028 con l’obiettivo di garantire la stessa retribuzioni a uomini e donne. Non solo stipendi e ingaggi, ma anche i premi per i Mondiali e la ripartizione dei bonus derivanti dai ricavi commerciali delle due nazionali americane. Da oggi i convocati e le convocate che indosseranno la maglia degli Stati Uniti riceveranno lo stesso trattamento economico.

US Soccer da record: prima federazione a garantire l’equiparazione salariale

Una giornata storica che ha fatto esultare un intero movimento calcistico, non soltanto americano ma a livello mondiale. L’US Soccer, la federazione statunitense, garantirà così l’equiparazione salariale tra calciatori e calciatrici. Il movimento femminile è in forte a scesa e gode da decenni di ampia popolarità negli Stati Uniti. D’altronde le calciatrici della nazionale hanno conquistato anche la Coppa del Mondo, dimostrandosi ben più avanti degli uomini della stessa nazione. L’accordo riguarda i salari, ma anche aspetti come la privacy, la salute e la sicurezza. Parlow Cone, presidente della US Soccer, ha parlato di «momento storico: questi accordi cambiano per sempre il calcio negli Usa e hanno il potenziale per cambiare il calcio nel mondo».

Il calcio femminile in Italia

In Italia il movimento femminile ha subìto ampio risalto negli ultimi anni, ma è ben lontano dalla popolarità di cui godono le calciatrici in America. Tanto che l’accordo per garantire loro lo status di professioniste è arrivato poco meno di un mese fa. A sancirlo è stato il Consiglio Federale, nonostante una iniziale gaffe dei club maschili di Serie A. Si è trattato in ogni caso di un momento di rilevanza storica, sebbene di portata diversa rispetto a quello americano.