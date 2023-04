Calcio Femminile, Roma campione d’Italia per la prima volta

Per la prima volta nella storia, la Roma femminile è Campione d’Italia. La squadra, guidata dal mister Alessandro Spugna, si è assicurata il titolo con tre giornate d’anticipo, grazie alla vittoria decisiva per 2-1 contro la Fiorentina, con gol di Greggi e Bartoli. Le ragazze, che hanno brillato per tutta la stagione, hanno spodestato la Juventus, trionfatrice indiscussa per 5 anni di fila. La partita, giocata allo Stadio Tre Fontane ha registrato un vero e proprio sold out, con 2767 spettatori.

Calcio femminile: le giocatrici della Roma si aggiudicano lo scudetto

L’emozione delle giocatrici era tangibile sin dal fischio iniziale. Dopo il gol di Greggi al primo tempo arriva il pareggio momentaneo della ex di turno, Mihatovic, scansato pochi minuti dopo dal gol scudetto del capitano. Elisa Bartoli potrà festeggiare lo scudetto con la sua squadra del cuore. La calciatrice ha sempre ricoperto il ruolo di capitano, dal primo giorno a Piazza di Spagna, quando la squadra Femminile venne fondata dalla proprietà di James Pallotta.

La gioia di Mister Spugna e delle sue ragazze

Incredulo mister Spugna che, come riportato su Pagineromaniste.com, ha dichiarato: «Quindi è tutto vero? (ride, ndr). Siamo campioni d’Italia. È stata sofferto, com’è giusto che sia. Complimenti alla Fiorentina, è venuta per fare la partita. Ce lo siamo meritati. È la ciliegina sulla torta di un campionato fantastico. Grazie a tutti: dalla società, alle ragazze e allo staff. È stato qualcosa di incredibile».