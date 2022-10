Calcio, Euro 2024: il girone di qualificazione dell’Italia

Tra poco inizierà il campionato mondiale di calcio 2022, in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. L’Italia com’è noto non prenderà parte al torneo, dopo aver già fallito la qualificazione a Russia 2018. «Il Mondiale è una ferita che sanguinerà ancora fino alla fine, possiamo cancellarla solo vincendo il prossimo». Così il ct azzurro Roberto Mancini alla Rai, prima del sorteggio dei gironi di qualificazione a Euro 2024. Eh già, perché nel calcio dopo ogni caduta si deve già guardare al traguardo successivo: in questo caso gli Europei che si svolgeranno in Germania tra due anni, che vedranno l’Italia chiamata a difendere il titolo vinto l’anno scorso a Wembley. Ecco il girone di qualificazione sorteggiato per l’Italia.

Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta: le avversarie degli azzurri

Gli azzurri, campioni in carica e in prima fascia in virtù del primo posto ottenuto in Nations League, sono inseriti nel girone C con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. L’Inghilterra, già avversaria appunto in Nations League, è l’avversaria che l’Italia ha superato proprio a domicilio nella finale di Wembley, epilogo degli Europei itineranti del 2021. La Macedonia del Nord, invece, evoca pessimi ricordi: proprio a causa di una sconfitta contro la nazionale balcanica nei play-off mondiali, infatti, l’Italia ha perso la possibilità di giocarsi Qatar 2022 nella finale contro il Portogallo (dopo aver fallito la qualificazione diretta nel girone, a favore della Svizzera). Per quanto riguarda l’Ucraina, al di là della condizione particolare della nazionale, espressione calcistica di un Paese martoriato dalla guerra, il ricordo non può che andare a Germania 2006: 3-0 per gli azzurri e passaggio alla semifinale mondiale, poi vinta contro i padroni di casa. Quanto a Malta, l’Italia ha sempre vinto negli 11 precedenti (ultimo match il 3 settembre 2015) e sarà obbligatorio continuare il trend.

Euro 2024, le gare di qualificazione da marzo a novembre 2023

Tra i paletti del sorteggio, da cui la Uefa ha deciso di escludere la Russia, c’era il divieto dei seguenti accoppiamenti nello stesso girone: Armenia/Azerbaigian, Bielorussia/Ucraina, Gibilterra/Spagna, Kosovo/Bosnia ed Erzegovina e Kosovo/Serbia. In ogni gruppo, inoltre potevano essere inserite un massimo di due nazionali degli otto Paesi che hanno temperature molto rigide in inverno (Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia). Limitati inoltre gli spostamenti superiori alle otto ore, per evitare alle nazionali viaggi troppo difficoltosi. Le gare di qualificazione si disputeranno da marzo a novembre 2023. Le dieci vincitrici e le dieci seconde classificate dei gironi si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 attraverso dei play-off.