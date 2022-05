Coppa Italia, finale Juventus-Inter: i precedenti

Dopo la Supercoppa, Inter e Juventus tornano a contendersi un trofeo: la Coppa Italia. Appuntamento alle 21 di stasera, stadio Olimpico di Roma (ecco tutte le cose da sapere). Il Derby d’Italia, in finale di Coppa Italia: un evento raro, accaduto appena due volte, che non si verificava da addirittura 57 stagioni. In entrambi i casi, il successo è andato ai bianconeri. Ecco come sono andati i precedenti.

Coppa Italia, la finale del 1959 tra Juventus e Inter

La Juventus vinse la finale del 1959 battendo l’Inter con il risultato di 4-1. A segno per i bianconeri John Charles, Sergio Cervato due volte e poi Omar Sivori. Per i nerazzurri rete di Mauro Bicicli, ad accorciare momentaneamente le distanze quando la Juve era in vantaggio di due gol. La finale, rinviata dalla Lega Nazionale, fu disputata domenica 13 settembre 1959 alle ore 16:30 a San Siro, campo designato per sorteggio appena quattro giorni prima. Terzo titolo per la Juventus, adesso a quota 14. Curiosità: l’edizione 1958/59 della Coppa Italia iniziò quando ancora quella precedente, disputata a cavallo tra l’estate e l’autunno del 1958, era in pieno svolgimento.

Coppa Italia, la finale del 1965 tra Juventus e Inter

La finale del 1965 tra Inter e Juventus fu anche una sfida tra i due Herrera: il “Mago” Helenio sulla panchina dei nerazzurri (era l’epoca della “Grande Inter”) e il fautore del “movimiento” Heriberto su quella bianconera. La Juventus, che non partiva come favorita, si aggiudicò il quinto titolo della sua storia vincendo 1-0 la finale, disputata in gara unica nello stesso teatro di stasera, lo stadio Olimpico di Roma, il 29 agosto: gol di Giampaolo Menichelli al 15esimo minuto di gioco, in un match caratterizzato dalla simultanea espulsione dell’interista Tarcisio Burgnich e dello juventino Luis Del Sol a un quarto d’ora dal termine.