Astinenza da Euro 2020?

Gli appassionati possono stare tranquilli, perché tra ciclismo, basket, baseball, tennis e calcio, la mancanza di Europei, può essere tranquillamente superata. E poi bisogna solamente resistere qualche giorno, perché il 23 luglio cominceranno le Olimpiadi di Tokyo e la scorpacciata di sport potrà riprendere senza problemi. Intanto, però, qualche consiglio per ingannare l’attesa.

Ciclismo, continua il Tour de France

La Grande Boucle proseguirà fino al 18 luglio, e tutti gli occhi sono puntati sullo sloveno Tadej Pogacar, maglia gialla e già vincitore della corsa nel 2020. Un’edizione comunque da record, perché il britannico Mark Cavendish, a secco di successi da due anni e in procinto di ritirarsi, ha vinto la tappa del 9 luglio, quella da Nimes a Carcassonne, e ha raggiunto Eddie Merckx per numero di frazioni conquistate al Tour, 34. Le tappe si possono vedere su Eurosport (canale 210 di Sky o sull’app DAZN) e in chiaro su Rai 2 o Rai Play.

Finals Nba, in America si fa la storia

I Phoenix Suns non hanno mai vinto un titolo Nba nella loro storia, ai Milwaukee Bucks il successo manca da esattamente 50 anni. Le due franchigie sono arrivate all’ultimo atto della stagione di basket Usa dopo un anno straordinario, ed entrambe hanno ampiamente meritato di trovarsi dove sono. Da un lato la freschezza di Devin Brooker e l’esperienza di Chris Paul, dall’altro lo strapotere del due volte Mvp (2019 e 2020) Giannis Antetokounmpo e i colpi di Khris Middleton. I Suns sono avanti per 2-1 nella serie, per vincere l’anello mancano solo due vittorie. Ma “solo”, in Nba, non esiste. Le gare sono in diretta su Sky nella notte italiana (tra le 2 e le 3), all’ora di pranzo le repliche per chi, la sera, ha bisogno di dormire.

#NBAFinals Game 3 Mini-Movie 📽️ In a historic performance, Giannis dropped 40+ PTS for the 2nd straight game to help the @Bucks pick up their first Finals win since 1974 and make it a 2-1 PHX lead! #ThatsGame Game 4 tips off Wednesday night at 9:00 PM ET on ABC! pic.twitter.com/IqSmiRhZcQ — NBA (@NBA) July 13, 2021

Baseball americano, riparte la regular season

Archiviato l’All Star Game di Denver, spartiacque che divide la prima dalla seconda parte di stagione del baseball americano, la Mlb è pronta a ripartire. In testa all’American League ci sono i Chicago White Sox, che dopo 89 partite hanno 54 vittorie e 35 sconfitte. Guidano la National League i San Francisco Giants, che hanno raccolto 57 successi e 32 k.o. finora. La caccia al titolo dei Los Angeles Dodgers terminerà a inizio novembre. Le gare sono in diretta su Sky.

What a night and what an All-Star week! pic.twitter.com/TGOnMeJhMo — MLB (@MLB) July 14, 2021

Tennis, la grande attesa per Tokyo

Il Championship è finito e ha vinto ancora Novak Djokovic, che quest’anno a New York (dal 30 agosto al 12 settembre) avrà la possibilità di vincere, in un anno, quattro titoli del Grande Slam su quattro. Prima, però, c’è il torneo olimpico, dal 24 luglio al 1 agosto. E ancora prima? Grandi eventi non ci sono, è vero, ma chi ha voglia di vedere un po’ di scambi può provare con i tornei Atp 250 di Newport e Bastad e col 500 di Amburgo. Per le donne, nelle stesse date, si gioca a Budapest, Praga e Losanna. Il torneo tedesco si potrà vedere su Sky, gli altri due su SuperTennis. Quelli femminili saranno trasmessi in differita su SuperTennis.

Il calcio non si ferma mai: il programma della settimana

L’Argentina ha vinto la Copa America e l’Italia l’Europeo, quindi col calcio si rivede a fine agosto, vero? Sbagliato. Prima del torneo olimpico, che si terrà dal 21 luglio al 7 agosto, c’è ancora tanto pallone da vedere. Dal 14 al 16 luglio ci sono le gare di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, l’equivalente latinoamericano di Champions ed Europa League, e domenica 18 ci sono le gare di Mls, il campionato statunitense. Le gare di tutte queste competizioni saranno trasmesse da Dazn. Il 17 luglio il Milan scenderà in campo nella prima amichevole precampionato contro la Pro Sesto (diretta MilanTv), il 21 tocca alla Roma contro la Triestina (su RomaTv).