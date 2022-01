Si chiama mercato di riparazione e il nome dice tutto: serve per mettere una pezza alle squadre che nei primi mesi della stagione, vuoi per l’insorgere di infortuni o per scelte sbagliate nella sessione estiva, si sono trovate scoperte in certi ruoli. Impresa ardua considerando che, in generale, i club sono restii a far partire i loro calciatori a gennaio, a meno di offerte importanti, e che in Italia di soldi ne girano pochi. Bisogna lavorare d’ingegno e ormai è complicato che le ciambelle riescano con il buco: non che prima i bidoni di gennaio mancassero, tutt’altro (basti pensare a José Mari al Milan, Fabio Junior alla Roma, Juan Esnaider alla Juventus), ma oggi sono molto più frequenti. E spesso annunciati: eccone sette, direttamente dagli Anni Dieci.

Nicolas Anelka – Juventus (2013)

Certi amori non finiscono/Fanno dei giri immensi/E poi ritornano. Canta così il romanista Venditti, ma le sue parole si addicono alla perfezione all’acquisto di Nicolas Anelka da parte della Juventus, datato gennaio 2013. Il club bianconero, insieme ad altre big d’Europa, ha provato a mettere sotto contratto l’enfant prodige Anelka nel 1999, quando all’Arsenal pre-l’Henry stava facendo… l’Henry. Andato al Real Madrid, Anelka vede via via affievolirsi la sua stella, salvo qualche acuto al Chelsea, fino ala pensione dorata in Cina, riccamente stipendiato dallo Shanghai Shenhua. Chissà come mai, la Juventus avviata verso il secondo scudetto dell’era Conte decise di riportarlo in Europa, a 14 anni di distanza da quel primo tentativo. Il problema è che Anelka a questo punto non è più un ventenne di belle speranze, ma un 34enne che è già ex: in bianconero giocherà in tutto 55 minuti (tre presenze, senza reti), prima di tornare a giocare in Inghilterra.

Lukas Podolski – Inter (2015)

Nel corso della carriera, Lukas Podolski ha sempre reso di più con la Germania che con i club in cui ha militato. Solo nel “suo” Colonia (in città ha aperto persino il ristorante Mangal Döner, specialità kebab) ha fatto davvero bene: per questo, quando nel 2015 l’Inter lo preleva in prestito oneroso (600 mila euro) dall’Arsenal, dove ha sostanzialmente deluso, nessuno si aspetta caterve di gol. Lontano dalla sua amata Mannschaft, il nativo polacco Podolski va però oltre le più nefaste previsioni in nerazzurro. 18 presenze in tutto e appena una rete. Adesso gioca nel Górnik Zabrze, dove sta segnando con parsimonia, come da abitudine.

Mario Mandzukic – Milan (2021)

All’inizio del 2021, il Milan protagonista di un grande girone d’andata coltiva ancora ambizioni tricolori. Serve però qualcuno che possa far rifiatare, in attacco, il totem Zlatan Ibrahimovic. Ci vuole un bell’attaccante, esperto, conoscitore del calcio italiano, che non abbia problemi a stare in panchina e che, possibilmente, non costi troppo. A Milanello arriva così Mario Mandzukic. Non ha nemmeno 35 anni, ma è fermo da uno e mezzo, ad eccezione di cinque misere partite giocate con i qatarioti dell’Al-Duhail. Alla fine sarà Ibrahimovic a far respirare lui: chiude l’esperienza in rossonero con 10 presenze in campionato senza gol, segnalandosi solo per il gesto di rinunciare al proprio stipendio di marzo, causa lo scarso impiego, per devolverlo alla Fondazione Milan.

Seydou Doumbia – Roma (2015)

Macchina da gol tra Young Boys e CSKA Mosca, Seydou Doumbia arriva alla Roma nel 2015 a 28 anni, pur mostrandone decisamente di più. Non sono tanto le rughe, quanto le prestazioni a provocare il dubbio: Seydou, Doumbia? Oppure il tuo gemello scarso? Il club capitolino lo mette sotto contratto fino al 2019, pagando una quindicina di milioni all’ex club calcistico dell’Armata Rossa. Ma in rosso risulta più che altro il suo bilancio a tu per tu con i portieri della Serie A. Conclude la stagione totalizzando 14 presenze e 2 reti tra campionato e coppe, prima di iniziare una girandola di prestiti (saranno più delle reti in giallorosso). Al momento svincolato, Doumbia ha segnato i suoi ultimi gol con la maglia dell’Ħamrun Spartans, con cui ha vinto il campionato maltese.

Louis Saha – Lazio (2013)

Arriva alla Lazio a 34 anni suonati, reduce da una stagione e mezza in Premier League trascorsa peregrinando tra Everton, Tottenham e Sunderland, con poche (quattro) incursioni nel tabellino marcatori. Non un superbomber, Louis Saha, ma comunque da comprimario si è fatto apprezzare al Manchester United anni prima. Anni prima, appunto, perché l’attaccante che esordisce in biancoceleste il 9 febbraio 2013 è di fatto un ex calciatore. Non a caso, terminata la stagione (6 presenze, nessuna rete), Saha mette fine anche alla sua carriera. Più impalpabile di Thomas Hitzlsperger, altro acquisto di gennaio della Lazio, che viene ricordato solo per il suo coming out.

Anderson – Fiorentina (2014)

Anderson Luís de Abreu Oliveira sbarca a Firenze a inizio 2014, a nemmeno 26 anni, per rilanciare la carriera davvero mai decollata, anche a causa della grande concorrenza al Manchester United. La sensazione è che arrivi in Italia senza grande voglia, ma in compenso con una certa tendenza a ingrassare. Sir Alex Ferguson aveva detto di lui che sarebbe diventato addirittura il nuovo Roy Keane: anche i migliori sbagliano. Sette dimenticabili presenza tra Serie A e Coppa Italia per il centrocampista brasiliano, che a fine stagione fa le valigie, salutando la Fiorentina. Destinazione Manchester again. A nemmeno 33 anni è oggi viceallenatore dell’Adana Demirspor, in Turchia.

Leonardo Pavoletti – Napoli (2017)

Non sono molti i bidoni di gennaio del club partenopeo, forse perché il presidente De Laurentiis non ama molto aprire il portafogli a metà stagione. Come biasimarlo? Una delle poche volte che l’ha fatto ha preso la sòla, come un turista qualsiasi con il gioco delle tre carte a Napoli. La fregatura che citiamo ha le sembianze di un calciatore italiano, per la precisione quelle di Leonardo Pavoletti: una vita in provincia, l’esordio in Serie A con il Sassuolo, poi la doppia cifra raggiunta con la maglia del Genoa. Su trasferisce all’ombra del Vesuvio per 18 milioni di euro: quanto pagherà il Napoli per ogni sua rete? Beh, la divisione per zero è impossibile… Dopo 10 presenze in bianco, nell’estate del 2017 passa al Cagliari, come acquisto più oneroso nella storia dei sardi