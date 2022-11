Calciatore punta una pistola al guardalinee: squalificato a vita

L’episodio si è verificato in una serie minore del campionato ungherese: un calciatore si è alzato dalla panchina, si è rivolto al guardalinee e ha puntato una pistola alle sue spalle. L’immagine è stata immortalata ed ha fatto il giro dei social. Per questa ragione, il calciatore è stato squalificato a vita anche se si è scoperto che la pistola era un giocattolo.

Il gesto del calciatore che ha puntato la pistola contro il guardalinee

Durante la partita del campionato riserve tra il Per LSE e il Tenyo SE un calciatore si è alzato dalla panchina, ha impugnato una pistola e l’ha puntata contro il guardalinee. L’ignaro membro della terna arbitrale non si è accorto di nulla e ha continuato ad arbitrare senza difficoltà. Tuttavia, è stato il padre dell’arbitro a notare la foto scattata per l’occasione e diventata virale. Il padre l’ha mostrata al figlio e quest’ultimo ha deciso di rivolgersi alla Federcalcio ungherese e ha fatto denuncia alla polizia.

Il calciatore è stato identificato in Krisztián Tóth e si è scoperto che l’arma che aveva era solo un giocattolo. Tuttavia, questo non è servito a fargli risparmiare le conseguenze del suo gesto.

La difesa del calciatore e le conseguenze che deve affrontare

Il calciatore che ha impugnato la pistola giocattolo contro l’arbitro ha cercato di difendersi così: «Le mie azioni erano chiaramente uno scherzo, non avevo alcuna intenzione di fare del male a nessuno! La pistola era del figlio di uno dei giocatori in campo, è solo una pistola giocattolo di plastica, niente di speciale. In quel momento, non mi è nemmeno venuto in mente quali potrebbero essere le conseguenze di uno scherzo spericolato, di cui mi sono subito pentito. Mi dispiace molto, è stato estremamente stupido causare problemi agli altri, a me stesso e allo sport».

Comunque, la Federcalcio ungherese ha deciso di punire il gesto e Krisztián Tóth è stato squalificato a vita da tutte le attività legate al calcio.