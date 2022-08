Calabria, piromane scoperto da un drone

«In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono». Commenta così il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sui social. Infatti, l’esponente politico mostra un video dove un piromane tenta di appiccare un incendio, senza accorgersi che un drone lo sta riprendendo.

Piromane scoperto dal drone, cosa mostra il video

Con l’hashtag #tolleranzazero, il presidente pubblica sulla sua pagina ufficiale su Facebook un video che mostra il piromane all’opera. Le immagini sono censurate per la privacy, ma dimostrano chiaramente che il piromane è ignaro che il drone lo stia filmando in quel momento. L’uomo si apre un varco intorno alle sterpaglie e dà il via a un piccolo fuoco, destinato a diventare un vasto incendio. Prima di andar via, si accerta che le fiamme si stiano espandendo. Infatti, quando se ne va, le fiamme hanno già creato un piccolo fuoco.

Il fatto è stato poi segnalato alle autorità competenti e l’incendio è stato domato prima che potesse espandersi e causare danni. L’utilizzo del drone era stato ideato lo scorso anno, proprio a causa dei numerosi incendi boschivi nel territorio calabrese. Già da gennaio 2022, quindi, erano stati disposti fototrappole e droni, accanto ad accordi siglati con Vigili del Fuoco, volontari, Protezione Civile e Carabinieri Forestali. In un caso della notte precedente, non c’era stato l’intervento del drone. Le fiamme hanno quindi distrutto uno stabilimento balneare nei pressi di Catanzaro.

La soddisfazione del presidente Occhiuto

«Grazie al monitoraggio della Regione abbiamo salvato, per l’ennesima volta, la natura calabrese da un incendio. Già segnalato alle autorità competenti» conclude Occhiuto. La siccità e le alte temperature causano molti incendi, ma anche la mano dell’Uomo purtroppo interviene in alcuni casi ed è difficile arrestare le fiamme quando si sono propagate. Da qui l’idea della Regione Calabria di usare i droni.